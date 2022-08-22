Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.76
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
21 августа 22, 21:29
Байден, Макрон, Джонсон и Шольц скоординировали позиции
Байден, Макрон, Джонсон и Шольц
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Лидеры США, Франции, Великобритании и Германии обсудили ситуацию в Украине и призвали не стрелять возле ЗАЭС

Лидеры США, Франции, Великобритании и Германии провели телефонные переговоры в воскресенье, сообщается на сайте германского правительства.

"Четверо глав правительств согласились, что поддержка Украины для защиты от российской агрессии будет продолжаться в долгосрочной перспективе. Они также обсудили ситуацию на Запорожской АЭС, призвали к военной сдержанности в этом районе и к скорейшему визиту представителей МАГАТЭ", — сказано в сообщении.

Еще одной темой, которую обсуждали Джо Байден, Эмманюэль Макрон, Борис Джонсон и Олаф Шольц, был Иран – а именно его поведение в регионе и переговоры по ядерному соглашению.

Разговор лидеров США, Франции, Великобритании и Германии состоялся через два дня после того, как Эмманюэль Макрон после длительного перерыва позвонил Владимиру Путину .

19 августа о намерениях поговорить с Путиным из-за ситуации на Запорожской АЭС заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. 

18 августа Эрдоган вместе с генсеком ООН Антониу Гутерришем встретились во Львове с президентом Украины Владимиром Зеленским. 
liga.net
Ещё по теме:
Макрон против вступления "воюющей" Украины в ЕС
Макрон выразил Путину "озабоченность" из-за Мариуполя
Макрон и Путин обсудили Мариуполь и оплату за газ
Выборы во Франции. Макрон лидирует, Ле Пен – вторая
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине появились новые сигналы тревоги
noimageУмер глава управления СБУ в Кировоградской области
noimageПВО ночью сбила два "Калибра" над Черным морем
Лента новостей