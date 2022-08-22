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Украина
21 августа 22, 21:37
В Украине появились новые сигналы тревоги
сигналы тревоги
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На некоторых территориях Украины введены сигналы химической и радиационной опасности и сигнал эвакуации из города

Из-за обострения ядерного шантажа России некоторые территориальные громады ввели несколько новых сигналов тревоги, предупреждающих о различных видах опасности. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.   

В частности, введены сигналы химической и радиационной опасности и сигнал эвакуации из города. 

Сигнал химической опасности – звук церковных колоколов. 

Сигнал радиационной опасности – это звон в набат. 

Сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию. 

В ЦПД напоминают, что в случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд. 

12 августа в Киевской ГВА опубликовали алгоритм действий для собственников и посетителей торгово-развлекательных центров во время воздушной тревоги.  

19 августа первую автобусную остановку-укрытие открыли в Харькове 
liga.net
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