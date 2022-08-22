В Украине появились новые сигналы тревоги

Из-за обострения ядерного шантажа России некоторые территориальные громады ввели несколько новых сигналов тревоги, предупреждающих о различных видах опасности. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

В частности, введены сигналы химической и радиационной опасности и сигнал эвакуации из города.

Сигнал химической опасности – звук церковных колоколов.

Сигнал радиационной опасности – это звон в набат.

Сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.

В ЦПД напоминают, что в случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.





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