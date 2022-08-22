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Новости
Украина
22 августа 22, 11:11
За день в Украине уничтожили четыре средства ПВО россиян
ЗРК С-300
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В этом месяце выяснилось, что Силы обороны Украины располагают противорадиолокационными ракетами AGM-88

За прошлые сутки, 21 августа, Силы обороны Украины уничтожили четыре средства противовоздушной обороны российских оккупантов. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба, также о поражении вооружений ПВО врага рассказали ночью в оперативном командовании "Юг".

На южном фронте рапортовали, что оккупанты утратили:

→ две пусковые установки зенитно-ракетных комплексов С-300;
→ радиолокационную станцию "подсвечивания" и наведения (тип не указан);
→ межвидовой мобильный радиолокационный комплекс обнаружения на дистанциях до 600 кг аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах "Небо-М".

Представитель ОК "Юг" не указал, где именно противник понес потери в ПВО.

В сводке речь идет о том, что Воздушные силы ВСУ "нанесли два удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружению и технике в районах Александровки и Бурхановки", но там ли уничтожены системы ПВО, не уточняется.

"Окончательные потери врага доразведываются", – резюмировали военные.

Напомним, 8 августа выяснилось, что США передали Украине противорадиолокационные ракеты AGM-88 (HARM).
liga.net
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