Данилов об анонсах контратак и ударов по Крымскому мосту

Ни верховный главнокомандующий, ни главнокомандующий ВСУ, ни министр обороны, ни секретарь СНБО не дают анонсы контрнаступления или военных действий на юге или где-либо еще, – это делают другие люди. Об этом Бабелю заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Чиновника спросили о его личном отношении к таким анонсам и заявлениям, что, например, Крымский мост нужно уничтожить.
"Это чьи новости?" – спросил Данилов, и когда ему ответили – "советников главы Офиса президента Алексея Арестовича и Михаила Подоляка", он заявил: "Я не Арестович и не Подоляк".
"Вопрос не в этом [нужно или нет анонсировать], а в том, кто это делает", – добавил он.
Секретарю СНБО напомнили, что он в Twitter тоже ставил недвусмысленное фото Крымского моста. "И что? Поставил, ждем", – сказал он.
Ранее в интервью LIGA.net он раскритиковал Подоляка за озвучивание порядка потерь Сил обороны и цифр по вооружениям, которые нужны ВСУ.Данилов рассказал, что к войне готовились и почему не предупредили о вторжении. В конце июля 2022 года Данилов о потенциальном ударе по Крымскому мосту: "Как только будет возможность и поставленная задача". 20 августа на Банковой заявили, что Арестович – советник не главы Офиса президента, а всего ОП.
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