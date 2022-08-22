Данилов об анонсах контратак и ударов по Крымскому мосту

Ни верховный главнокомандующий, ни главнокомандующий ВСУ, ни министр обороны, ни секретарь СНБО не дают анонсы контрнаступления или военных действий на юге или где-либо еще, – это делают другие люди. Об этом Бабелю заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Чиновника спросили о его личном отношении к таким анонсам и заявлениям, что, например, Крымский мост нужно уничтожить.

"Это чьи новости?" – спросил Данилов, и когда ему ответили – "советников главы Офиса президента Алексея Арестовича и Михаила Подоляка", он заявил: "Я не Арестович и не Подоляк".

"Вопрос не в этом [нужно или нет анонсировать], а в том, кто это делает", – добавил он.

Секретарю СНБО напомнили, что он в Twitter тоже ставил недвусмысленное фото Крымского моста. "И что? Поставил, ждем", – сказал он.

Ранее в интервью LIGA.net он раскритиковал Подоляка за озвучивание порядка потерь Сил обороны и цифр по вооружениям, которые нужны ВСУ.

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