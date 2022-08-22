После войны Украина будет совсем другой - Данилов

Об этом он сообщил в интервью Бабелю.
По его словам, после окончания войны с Россией "все старые коррупционные схемы просто не смогут существовать".
"Не будет никаких олигархов, будут ли бизнесмены? Будут, но те, которые платят налоги, которые являются ответственными за то, что они создают рабочие места, за это им будет благодарность", — сказал Данилов.
Он также отметил, что президент Владимир Зеленский является "могильщиком старой партийной номенклатуры", а страной ранее руководили "комсомольцы и коммунисты".Данилов скептичен насчет миротворцев на ЗАЭС – "это наша территория, пусть армия РФ идет вон".
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