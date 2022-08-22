СБУ взяла корректировщика ракетных ударов по Запорожью

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении агентурной группы Главного управления Генштаба РФ (ГРУ), а также о задержании корректировщика ракетных ударов по Запорожью.

По данным СБУ, российские "агенты" собирали данные о дислокации и перемещении сил обороны Украины на юге.

Как заявляет украинская спецслужба, организовала группу жительница временно оккупированного Мелитополя, муж которой воюет против ВСУ на юге.

Для сбора разведданных женщина привлекла свекра, живущего в Запорожье. Он должен был наблюдать за перемещением украинских войск, фотографировать и передавать данные через Telegram.

Эти данные жительница Мелитополя передавала оккупантам для подготовки ракетно-артиллерийских обстрелов Запорожья. В случае успешного выполнения задач агрессоры обещали ей руководящую "должность" в Мелитополе, а ее мужа обещали перевести с передовой в тыл группировок РФ.

СБУ задержала жителя Запорожья, ему объявлено о подозрении, обвинительный акт уже направлен в суд. Организатору группы сообщено о подозрении заочно по статье о госизмене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.