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22 августа 22, 15:55
СБУ взяла корректировщика ракетных ударов по Запорожью
СБУ
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СБУ заявила о задержании корректировщика ракетных ударов по Запорожью. "Задания" он получал от невестки из Мелитополя

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении агентурной группы Главного управления Генштаба РФ (ГРУ), а также о задержании корректировщика ракетных ударов по Запорожью.

По данным СБУ, российские "агенты" собирали данные о дислокации и перемещении сил обороны Украины на юге.

Как заявляет украинская спецслужба, организовала группу жительница временно оккупированного Мелитополя, муж которой воюет против ВСУ на юге.

Для сбора разведданных женщина привлекла свекра, живущего в Запорожье. Он должен был наблюдать за перемещением украинских войск, фотографировать и передавать данные через Telegram.

Эти данные жительница Мелитополя передавала оккупантам для подготовки ракетно-артиллерийских обстрелов Запорожья. В случае успешного выполнения задач агрессоры обещали ей руководящую "должность" в Мелитополе, а ее мужа обещали перевести с передовой в тыл группировок РФ.

СБУ задержала жителя Запорожья, ему объявлено о подозрении, обвинительный акт уже направлен в суд. Организатору группы сообщено о подозрении заочно по статье о госизмене, совершенной по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

Напомним, 18 августа российские оккупанты нанесли удар по Запорожью из реактивных систем залпового огня. Четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе.
liga.net
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