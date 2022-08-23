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Новости
Украина
22 августа 22, 23:10
В Севастополе сообщают о сильном взрыве
Учения оккупантов в Севастополе
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Взрыв в Севастополе.

В Севастополе 22 августа раздался громкий взрыв, сообщили местные Telegram-каналы и паблики в запрещенной в Украине социальной сети VK.

"Практически во всех районах города слышались хлопки. Севастопольцы в соцсетях сообщают, что громче всего было на Фиоленте: задрожали стекла и сработали сигнализации машин. Самое интересное, что слышали даже в селе Родное [на окраине Севастополя]. В Балаклаве тоже стены дрожали", – пишет один из местных пабликов.

Комментариев со стороны оккупационных властей города пока не было.

До этого в Севастополе, который Россия оккупировала в 2014 году, четыре дня подряд срабатывали системы противовоздушной обороны.

ОБНОВЛЕНО в 19:07. Российский гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев около 18:50 написал в Telegram, что в районе Верхнесадового (10-15 км как от бухты, так и от аэродрома Кача) сработало ПВО.

"Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно – снова беспилотник", — заявил глава оккупационных властей города.

20 августа дрон-камикадзе попал в штаб Черноморского флота в Севастополе. В городе начали проверять подземные укрытия. 

15 августа президент Владимир Зеленский создал и возглавил Консультативный совет по деоккупации Крыма. 
liga.net
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