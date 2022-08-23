В Севастополе сообщают о сильном взрыве

В Севастополе 22 августа раздался громкий взрыв, сообщили местные Telegram-каналы и паблики в запрещенной в Украине социальной сети VK.
"Практически во всех районах города слышались хлопки. Севастопольцы в соцсетях сообщают, что громче всего было на Фиоленте: задрожали стекла и сработали сигнализации машин. Самое интересное, что слышали даже в селе Родное [на окраине Севастополя]. В Балаклаве тоже стены дрожали", – пишет один из местных пабликов.
Комментариев со стороны оккупационных властей города пока не было.
До этого в Севастополе, который Россия оккупировала в 2014 году, четыре дня подряд срабатывали системы противовоздушной обороны.