Дуда приехал в Киев: фото, видео

Польский президент Анджей Дуда, один из друзей Украины, прибыл утром 23 августа в Киев. Об этом сообщила его канцелярия, показав в Twitter фото главы польского государства на железнодорожном вокзале в столице Украины.

У Дуды уточнили, что он прибыл по приглашению президента Владимира Зеленского.

В ходе визита запланированы двусторонние переговоры между главами государств и делегациями по ситуации в Украине. Также обсудят дальнейшую поддержку Украины в военно-экономической и гуманитарной сферах.

Przystanek Kijow

Rozpoczela sie kolejna wizyta Prezydenta RP @AndrzejDuda na Ukrainie. pic.twitter.com/gLSmFDM7iC

У польского лидера напомнили, что визит проходит накануне Дня Независимости Украины и является уже пятой встречей президентов в этом году и третьей с начала большой войны. Предыдущие их встречи состоялись 20-21 января в Польше и 23-24 февраля, 13 апреля и 21-22 мая в Киеве.

"Президенты примут участие в заседании Крымской платформы", – добавили в канцелярии Дуды.

Там подчеркнули, что Дуда "всегда поддерживал" независимость Украины, и его присутствие в Киеве "и сейчас символично".

Исход войны, отметили у президента Польши, "зависит от ограничительных мер против РФ, которые дадут россиянам понять, что делает их страна".



