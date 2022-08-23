Россия ударила по Харькову в День города: попала в дом

Армия России утром ударила по Харькову. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.
По его словам, под обстрел попал Киевский район Харькова. Было попадание в частный дом, обошлось без пострадавших.
Также в местных пабликах еще до объявления воздушной тревоги и сообщений о взрывах появилось видео с масштабным пожаром. Как утверждается, он был на одном из местных заводов. Официальных сообщений о пожаре и его причинах пока не было.
Сегодня в Харькове традиционно отмечается День города. И сегодня же в городе и области начинается длинный комендантский час – с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.
Армия РФ практически ежедневно бьет по Харькову. В частности, вчера ночью она со стороны Белгорода ударила ракетами по Киевскому району.