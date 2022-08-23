Россия ударила по Харькову в День города: попала в дом

Армия России утром ударила по Харькову. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

По его словам, под обстрел попал Киевский район Харькова. Было попадание в частный дом, обошлось без пострадавших.

Также в местных пабликах еще до объявления воздушной тревоги и сообщений о взрывах появилось видео с масштабным пожаром. Как утверждается, он был на одном из местных заводов. Официальных сообщений о пожаре и его причинах пока не было.

Сегодня в Харькове традиционно отмечается День города. И сегодня же в городе и области начинается длинный комендантский час – с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа.

ДОПОЛНЕНО В 11:00. В ГСЧС сообщили, что в 04:41 поступило сообщение о пожаре на территории предприятия в Новобаварском районе, горело 4-этажное здание, которое не использовалось.





Пламя охватило 5000 кв. м., горели опилки на первом этаже, деревянные оконные рамы на всех этажах и крыша. В 06:30 удалось локализовать пожар, тушение продолжается, жертв нет, причины устанавливаются.



