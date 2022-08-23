Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.31
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 августа 22, 12:39
Зеленський провів велику нараду з силовиками: що обговорили
Зеленський
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент України Володимир Зеленський напередодні Дня незалежності провів велику нараду з керівництвом силових органів і військових відомств

Президент України Володимир Зеленський напередодні Дня незалежності провів велику нараду з керівництвом силових органів і військових відомств.

Про це повідомляє у зверненні президент Володимир Зеленський.

За його словами, на великій нараді були головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, секретар РНБО Олексій Данілов, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов та інші.

"Ключові питання - це, звичайно, ситуація на передовій, ситуація у великих містах, а також конкретні заходи безпеки у зв'язку зі святковими днями і важливими політичними подіями на цьому тижні - зустрічами, переговорами", - зазначив Зеленський.
Podrobnosti
Ещё по теме:
Зеленский пообещал не подвести украинцев
"Війна петицій" щодо відставки Зеленського
Террористическая атака на родителей Зеленского: подробности
Зеленський обговорив з Меркель питання нормандського саміту
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленський привітав українців з Днем Прапора. Відео
noimageИсторик Ярослав Грицак об отсчете нового времени для Украины
noimageРоссия ударила по Харькову в День города: попала в дом
noimageДуда приехал в Киев: фото, видео
noimageВ Севастополе сообщают о сильном взрыве
Лента новостей