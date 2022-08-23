Зеленський провів велику нараду з силовиками: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський напередодні Дня незалежності провів велику нараду з керівництвом силових органів і військових відомств.

Про це повідомляє у зверненні президент Володимир Зеленський.

За його словами, на великій нараді були головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, секретар РНБО Олексій Данілов, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов та інші.

"Ключові питання - це, звичайно, ситуація на передовій, ситуація у великих містах, а також конкретні заходи безпеки у зв'язку зі святковими днями і важливими політичними подіями на цьому тижні - зустрічами, переговорами", - зазначив Зеленський.