Зеленський привітав українців з Днем Прапора. Відео

Українці 23 серпня відзначають День Державного прапора. З цим святом їх уже привітав президент України Володимир Зеленський.





Традиційно напередодні Дня Незалежності в Україні відзначають День Прапора. Президент Володимир Зеленський не лише привітав українців зі святом, а й наголосив на цінності цього державного атрибута.





Українці готові захищати свій стяг





Поєднання двох кольорів, які ми неймовірно любимо, бережемо, і ніколи не проміняємо на жодні інші. Ніколи не визнаємо чужі кольори на своїй землі, і у своєму небі. Завжди готові захистити свій синьо-жовтий стяг,– наголосив Зеленський.





Під час привітання Володимир Зеленський й інші присутні вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав свої життя за те, щоб в Україні майорів синьо-жовтий прапор. А після цього очільник держави пригадав історичні моменти, пов'язані з прапором України.





Це і внесення його до залу Верховної Ради у день проголошення Незалежності України, і політ у космос разом з Леонідом Каденюком, і подорож до Північного полюса з українськими полярниками.





Зокрема президент зробив акцент на Олімпіаді-76, що відбувалась у Монреалі. Тоді під час півфінального матчу між збірними СРСР та НДР з футболу на поле вибіг представник української діаспори в Канаді Данило Мигаль. Чоловік тоді станцював гопак у вишиванці та зі стягом України. Зеленський розповів, що чоловік завше мріяв передати цей прапор до нашої держави.





І сьогодні нарешті це сталося, і цей легендарний прапор підіймуть на відкритті Чемпіонату України з футболу,– підкреслив він.





Прапор України біля серця захисників





Володимир Зеленський також зазначив, що український стяг був як на броні, так і біля сердець наших військових. Тих, хто у 2014 році звільняли від окупантів Краматорськ, Маріуполь, Слов’янськ і десятки інших міст. Тих, хто у 2022 році проганяв від Київщини, Чернігівщини, Сумщини й інших окупованих територій загарбників. Він також додав, що наш прапор був свідком народження легендарної фрази про напрямок, за яким мають слідувати усі росіяни.





Наш прапор повернувся на острів Зміїний, а крейсер "Москва" пішов за заданим курсом, – наголосив Зеленський.





Володимир Зеленський привітав українців з Днем Прапора: дивіться відео



