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Украина
23 августа 22, 13:06
Зеленський привітав українців з Днем Прапора. Відео
День Прапора
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Не визнаємо чужі кольори на своїй землі і небі, – Зеленський
Українці 23 серпня відзначають День Державного прапора. З цим святом їх уже привітав президент України Володимир Зеленський.

Традиційно напередодні Дня Незалежності в Україні відзначають День Прапора. Президент Володимир Зеленський не лише привітав українців зі святом, а й наголосив на цінності цього державного атрибута.

Українці готові захищати свій стяг

Поєднання двох кольорів, які ми неймовірно любимо, бережемо, і ніколи не проміняємо на жодні інші. Ніколи не визнаємо чужі кольори на своїй землі, і у своєму небі. Завжди готові захистити свій синьо-жовтий стяг,– наголосив Зеленський.

Під час привітання Володимир Зеленський й інші присутні вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав свої життя за те, щоб в Україні майорів синьо-жовтий прапор. А після цього очільник держави пригадав історичні моменти, пов'язані з прапором України.

Це і внесення його до залу Верховної Ради у день проголошення Незалежності України, і політ у космос разом з Леонідом Каденюком, і подорож до Північного полюса з українськими полярниками.

Зокрема президент зробив акцент на Олімпіаді-76, що відбувалась у Монреалі. Тоді під час півфінального матчу між збірними СРСР та НДР з футболу на поле вибіг представник української діаспори в Канаді Данило Мигаль. Чоловік тоді станцював гопак у вишиванці та зі стягом України. Зеленський розповів, що чоловік завше мріяв передати цей прапор до нашої держави.

І сьогодні нарешті це сталося, і цей легендарний прапор підіймуть на відкритті Чемпіонату України з футболу,– підкреслив він.

Прапор України біля серця захисників

Володимир Зеленський також зазначив, що український стяг був як на броні, так і біля сердець наших військових. Тих, хто у 2014 році звільняли від окупантів Краматорськ, Маріуполь, Слов’янськ і десятки інших міст. Тих, хто у 2022 році проганяв від Київщини, Чернігівщини, Сумщини й інших окупованих територій загарбників. Він також додав, що наш прапор був свідком народження легендарної фрази про напрямок, за яким мають слідувати усі росіяни.

Наш прапор повернувся на острів Зміїний, а крейсер "Москва" пішов за заданим курсом, – наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський привітав українців з Днем Прапора: дивіться відео


Президент підкреслив, що український прапор повинен майоріти там, де його дім. Мовиться про всі тимчасово окуповані території нашої держави. Він наголосив, що наш стяг підіймуть там назавжди.

У Мелітополі, над площею Перемоги. Там, де не може бути прапору тих, хто програє цю війну. Там буде синьо-жовтий. У Херсоні, над площею Свободи. Там не може бути прапору тих, хто не знає, що таке свобода, – додав він.


І мовиться не лише про ці, а й інші населені пункти. І не забув він про півострів Крим. Наголосивши, що там здіймуть також кримськотатарський прапор, який також має багато спільного саме з Україною.

Підкреслимо, що найближчими днями в Україні залишається високий ризик масованих ракетних ударів. Тож ні в якому разі не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Як зазначив радник глави ОП Михайло Подоляк, передовсім під загрозою Київ. Але це не означає, що сирени можна ігнорувати й в інших регіонах нашої держави.

Нагадаємо поради поліції на День Незалежності України




Джерело: 24tv.ua
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