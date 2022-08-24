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Украина
23 августа 22, 22:06
Зеленский отреагировал на слухи о переводе Залужного
Валерий Залужный
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Президент Владимир Зеленский не планирует переводить на другую должность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного﻿

Президент высоко оценивает его работу. Об этом Зеленский сказал сегодня в Киеве на брифинге.

Его спросили, как он оценивает работу Залужного, потому что "начинают появляться слухи", что президент якобы хочет перевести его на другую должность.

"Не планирую никуда переводить главнокомандующего Залужного. Работаем мы одной командой. Очень важно, что работают командующие в разных направлениях. Это и Залужный, и Ковальчук (командующий Оперативным командованием "Юг" Андрей Ковальчук. – Ред.), и Сырский (командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. – Ред.)... Я не хочу всех называть. Думаю, наши люди знают всех наших героев. Эта команда есть, она работает. Главная оценка – мы держимся. Значит, оценка высокая. Когда мы победим – будет самая высокая оценка", – ответил президент.

17 августа замглавы Минобороны Анна Маляр сообщила, что в информационном пространстве России и Украины распространяется нарратив, который деструктивно влияет на наступательный потенциал украинского общества – о якобы конфликте между Генштабом ВСУ с одной стороны и Офисом президента и Минобороны – с другой. 

По ее словам, это противостояние вымышлено российскими подразделениями ИПСО. 
liga.net
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