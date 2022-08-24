На Банковой заявили, что Дарью Дугину убил Кремль

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российскую пропагандистку Дарью Дугину ликвидировал Кремль, в частности, для создания "пропагандистского символа". Об этом он написал в Twitter.
"Чего добился Кремль ликвидацией Дугиной?
1. Создал пропагандистский символ.
2. Популяризировал нацистские идеи Дугина-старшего.
3. Запугал других пропагандистов для дополнительного "послушания".
4. Временно переключил внимание с #RussiaIsATerroristState.
Cui prodest – ищи, кому выгодно", – написал Подоляк.20 августа в России взорвали джип пропагандиста Александра Дугина, в результате чего погибла его дочь, также публично поддерживавшая войну против Украины.