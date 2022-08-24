Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.30
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 августа 22, 22:10
На Банковой заявили, что Дарью Дугину убил Кремль
Дарья Дугина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российскую пропагандистку Дарью Дугину ликвидировал Кремль

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российскую пропагандистку Дарью Дугину ликвидировал Кремль, в частности, для создания "пропагандистского символа". Об этом он написал в Twitter.

"Чего добился Кремль ликвидацией Дугиной?

1. Создал пропагандистский символ.

2. Популяризировал нацистские идеи Дугина-старшего.

3. Запугал других пропагандистов для дополнительного "послушания".

4. Временно переключил внимание с #RussiaIsATerroristState.

Cui prodest – ищи, кому выгодно", – написал Подоляк.

20 августа в России взорвали джип пропагандиста Александра Дугина, в результате чего погибла его дочь, также публично поддерживавшая войну против Украины.  

Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к подрыву Дарьи Дугиной: "Мы не криминальное государство, которым является Российская Федерация, и тем более не террористическое государство".

Вчера, 22 августа, ФСБ объявила о раскрытии убийства, обвинив в нем якобы гражданку Украины Наталью Вовк, которая якобы работала на украинские спецслужбы.

Также в РФ распространили фото якобы удостоверения военнослужащего Нацгвардии Украины, которое якобы принадлежало Наталии Вовк. 

В "Азове" заявили, что эта женщина никогда не имела и не имеет никакого отношения к полку. 
liga.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский отреагировал на слухи о переводе Залужного
noimageЗеленський привітав українців з Днем Прапора. Відео
noimageИсторик Ярослав Грицак об отсчете нового времени для Украины
noimageЗеленський провів велику нараду з силовиками: що обговорили
noimageРоссия ударила по Харькову в День города: попала в дом
Лента новостей