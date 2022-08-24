День Незалежності України: цікаві традиції та історія свята

24 серпня Україна відзначає найголовніше свято - День Незалежності. Це знакове свято, яке українці вважають днем утворення Української держави в сучасному вигляді.

Саме цього дня 1991 року Верховна рада УРСР ухвалила постанову та Акт проголошення незалежності України.

16 липня 1990 року, трохи більше ніж через місяць після прийняття Декларації про незалежність РРФСР, під тиском громадськості Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Цього самого дня український парламент прийняв постанову Про день проголошення незалежності України, який вирішили відзначати 16 липня.

17 березня 1991 року провели єдиний в історії СРСР Всесоюзний референдум про збереження СРСР. Одночасно з ним в Україні провели республіканське консультаційне опитування з питанням: "Чи згодні ви, щоб Україна була у складі Союзу Суверенних Республік на підставі Декларації про державний суверенітет України?". Ініціатором опитування став Народний рух України. Позитивно відповіли 80% опитаних.

Референдум і опитування стали важливим кроком до незалежності.

18 червня 1991 року День Незалежності України 16 липня з’явився в переліку святкових днів внаслідок відповідних змін у Кодексі законів про працю УРСР.

А через місяць після цього стався Серпневий путч — невдала спроба так званого "Державного комітету з надзвичайного стану" позбавити влади Михайла Горбачова, щоб зберегти СРСР у колишньому вигляді.

В результаті 24 серпня 1991 року на позачерговому засіданні Верховної Ради було ухвалено Акт проголошення незалежності України, "виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР" (з таких слів починається цей історичний документ.— Ред.). Тепер 24 серпня заведено вважати датою появи незалежної держави Україна.

1 грудня 1991 року українці підтримали проголошення незалежності на референдумі. А 20 лютого 1992 року Верховна Рада перенесла святкування Дня Незалежності з 16 липня на 24 серпня — цей день є Днем Незалежності досі.

Традції Дня Незалежності України

На День Незалежності часто проводять військові паради. Вони були у 1994, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2008, 2009, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 та 2021 роках.

У 2022 році замість параду українці можуть подивитися на виставку знищеної російської техніки.

У перші роки незалежності Україна не проводила військові паради, тому що позиціонувала себе як мирну позаблокову державу, яка відмовилася від ядерної зброї і не потребує демонстрації сили. Цієї позиції дотримувався перший президент України Леонід Кравчук.

Цікаві факти

- Україна - найбільша за площею держава Європи.

- Національну валюту України – гривню – введено в обіг 2 вересня 1996 року. - Українська Конституція — одна з найдавніших у Європі. Правда, мова не про сучасний варіант основного закону, а про Конституцію Пилипа Орлика, проголошену ще у 1710-му.

- Україна добровільно відмовилась від ядерної зброї, арсенал якої був третім за величиною у світі, та передала усі боєголовки і ракети рф.

- Збройні Сили України — найбільша та єдина армія в Європі, яка веде справжні бойові дії.