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Украина
24 августа 22, 10:09
Россия обстреляла ракетами Запорожье. Есть попадание
Запорожье
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Глава Запорожской ОВА Старух сообщил об обстреле областного центра.

Российские войска в ночь на 24 августа обстреляли ракетами Запорожье, сообщила областная администрация.

"Враг снова попал в областной центр. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах. Информация о пострадавших уточняется", — рассказал глава ОГА Александр Старух.

ОБНОВЛЕНО в 01:45. Позже Старух уточнил, что ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры Шевченковского района и недалеко от Коммунарского района. Пострадавших нет.

Незадолго до полуночи также произошел обстрел Харькова – третий за сутки.

Мэр Игорь Терехов заявил, что под обстрел попал Шевченковский район города, информации о пострадавших на данный момент нет.

Чуть позже Терехов сообщил о "прилетах" по Новобаварскому району – четвертый обстрел за сутки.

22 августа СБУ заявила о разоблачении агентурной группы Главного управления Генштаба РФ (ГРУ), а также о задержании корректировщика ракетных ударов по Запорожью. 

18 августа россияне нанесли удар по Запорожью с ракетных систем залпового огня, повредив объект инфраструктуры. 
liga.net
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