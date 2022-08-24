Россия обстреляла ракетами Запорожье. Есть попадание

Российские войска в ночь на 24 августа обстреляли ракетами Запорожье, сообщила областная администрация.
"Враг снова попал в областной центр. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах. Информация о пострадавших уточняется", — рассказал глава ОГА Александр Старух.ОБНОВЛЕНО в 01:45. Позже Старух уточнил, что ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры Шевченковского района и недалеко от Коммунарского района. Пострадавших нет.
Незадолго до полуночи также произошел обстрел Харькова – третий за сутки.
Мэр Игорь Терехов заявил, что под обстрел попал Шевченковский район города, информации о пострадавших на данный момент нет.Чуть позже Терехов сообщил о "прилетах" по Новобаварскому району – четвертый обстрел за сутки.