Россия обстреляла ракетами Запорожье. Есть попадание

Российские войска в ночь на 24 августа обстреляли ракетами Запорожье, сообщила областная администрация.

"Враг снова попал в областной центр. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах. Информация о пострадавших уточняется", — рассказал глава ОГА Александр Старух.

Незадолго до полуночи также произошел обстрел Харькова – третий за сутки.

Мэр Игорь Терехов заявил, что под обстрел попал Шевченковский район города, информации о пострадавших на данный момент нет.





22 августа СБУ заявила о разоблачении агентурной группы Главного управления Генштаба РФ (ГРУ), а также о задержании корректировщика ракетных ударов по Запорожью.





18 августа россияне нанесли удар по Запорожью с ракетных систем залпового огня, повредив объект инфраструктуры.