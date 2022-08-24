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Украина
24 августа 22, 12:23
Россия ударила ракетами по Миргороду – четыре "прилета"
Миргород
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Выясняется, что повреждено в результате атаки оккупантов в Полтавской области

24 августа в День Независимости Украины оккупационная армия России нанесла залповый ракетный удар по Миргороду. Об этом сообщил в Tеlegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Четыре "прилета" по инфраструктуре Миргорода", – коротко написал он.

Сейчас идет выяснение деталей атаки.

ОБНОВЛЕНО в 11:58. Погибших та раненых нет, добавил Лунин.

Новость будет дополняться информацией по мере ее поступления.

Сегодня с ночи, 24 августа, враг особенно часто обстреливает и наносит ракетные удары по Харькову и Николаеву.

2 апреля 2022 года Россия ударила ракетами по аэродрому в Миргороде. 9 апреля оккупанты снова нанесли ракетный удар по городу – "значительные разрушения". 

12 апреля было еще два прилета по миргородской инфраструктуре.
liga.net
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