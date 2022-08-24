Россия ударила ракетами по Миргороду – четыре "прилета"

24 августа в День Независимости Украины оккупационная армия России нанесла залповый ракетный удар по Миргороду. Об этом сообщил в Tеlegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"Четыре "прилета" по инфраструктуре Миргорода", – коротко написал он.
Сейчас идет выяснение деталей атаки.
Сегодня с ночи, 24 августа, враг особенно часто обстреливает и наносит ракетные удары по Харькову и Николаеву.2 апреля 2022 года Россия ударила ракетами по аэродрому в Миргороде. 9 апреля оккупанты снова нанесли ракетный удар по городу – "значительные разрушения".