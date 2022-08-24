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Новости
Украина
24 августа 22, 12:44
Зеленский показал сиквел прошлогоднего ролика "ДНК Украины"
.ДНК Украины
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Президент Владимир Зеленский выпустил большое обращение к украинцам по случаю Дня Независимости

По его словам, в начале большой войны с Россией Украине говорили, что у нее нет шансов, но спустя полгода страна празднует День Независимости. 

"За эти шесть месяцев мы изменили историю, изменили мир и изменились сами. Теперь мы точно знаем, кто нам действительно брат и друг, а кто даже не случайный знакомый. Кто не потерял свое имя и репутацию, а кто переживал, чтобы террористы сохранили лицо", — сказал он.

Зеленский заявил, что украинцы встречают День Независимости в окопах и блиндажах, в танках и боевых машинах пехоты, в море и на земле. 

"Кто-то бьется в дороге, в авто, грузовиках и поездах. Бьется за независимость, доставляя необходимое тем, кто на передовой. А кто-то – в смартфоне или за компьютером. И тоже бьется за независимость – собирая средства, чтобы тем, кто в пути, было что везти тем, кто на передовой. Мы встречаем этот день в разных обстоятельствах, условиях и даже в разных часовых поясах, но с единственной целью – сохранение независимости и победы Украины", — заявил президент.

В ролике показали инсталляцию с девочкой, наблюдающей моменты истории Украины и полномасштабной войны с Россией. 


В этом году в видеоролик включили кадры по празднованию Дня Независимости 2021 года и продолжили события 2022 года – с Нового года и началом полномасштабного российского вторжения. В видео показано начало полномасштабной агрессии российских захватчиков и сопротивление украинцев и борьбу с врагом.

Продолжение художественной постановки смотрите ориентировочно с 7 минут обращения президента.
liga.net
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