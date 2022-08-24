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Украина
24 августа 22, 12:50
Над Черкасской областью силы ПВО сбили российскую ракету
ракета
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Во время воздушной тревоги силы ПВО сбили над Черкасской областью вражескую ракету

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что во время воздушной тревоги силы ПВО сбили над Черкасской областью вражескую ракету.   

Табурец призвал очевидцев не публиковать фото или видео. 

"Не подвергайте всех повторным атакам по локациям. И обязательно берегитесь во время воздушных тревог", – написал глава ОВА в telegram. 

С сегодняшнего утра Россия уже обстреляла ракетами Запорожье. Есть попадание в объекты инфраструктуры.  

Также оккупационная армия России нанесла залповый ракетный удар по Миргороду. Зафиксировано четыре "прилета".  

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины по-своему поздравили украинцев с Днем Независимости – уже в начале 24 августа уничтожили боевой вертолет российской захватнической армии Ка-52.
liga.net
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