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Новости
Украина
25 августа 22, 09:58
День Независимости. Флаги Украины в оккупированных городах
День Независимости. Флаги Украины
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На День Независимости в Мариуполе, оккупированных Россией городах под Харьковом и Херсоном, движение сопротивления подняло флаги Украины

На День Независимости в Мариуполе и других временно оккупированных населенных пунктах Движение сопротивления развернуло флаги Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

В Мариуполе флаг России на одном из зданий заменили флагом Украины, видно на кадрах. В поселке Мирное Херсонской области украинский флаг был поднят на водонапорной башне. В Балаклее Харьковской области – мужчина развернул флаг Украины, видимо, где-то на окраине города.

В ГУР заверили, что Движение сопротивления ведет безустанную борьбу для скорейшего освобождения украинских территорий.

"Движение Сопротивления передает поздравления ко Дню Независимости из украинского Мариуполя, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей и Крыма. Несокрушимым людям несокрушимой страны!" – добавили в разведке.



По данным социологов, 97% украинцев вновь бы проголосовали за независимость, 93% верят в победу над Россией.
liga.net
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