День Независимости. Флаги Украины в оккупированных городах

На День Независимости в Мариуполе и других временно оккупированных населенных пунктах Движение сопротивления развернуло флаги Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

В Мариуполе флаг России на одном из зданий заменили флагом Украины, видно на кадрах. В поселке Мирное Херсонской области украинский флаг был поднят на водонапорной башне. В Балаклее Харьковской области – мужчина развернул флаг Украины, видимо, где-то на окраине города.

В ГУР заверили, что Движение сопротивления ведет безустанную борьбу для скорейшего освобождения украинских территорий.

"Движение Сопротивления передает поздравления ко Дню Независимости из украинского Мариуполя, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей и Крыма. Несокрушимым людям несокрушимой страны!" – добавили в разведке.





По данным социологов, 97% украинцев вновь бы проголосовали за независимость, 93% верят в победу над Россией.

