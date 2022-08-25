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Новости
Украина
25 августа 22, 10:43
В Чаплино количество погибших от удара РФ достигло 25 чел
Последствия удара по Чаплино
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Общее количество погибших в результате российского ракетного удара по Чаплино в Днепропетровской области достигло 25 человек

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, в поселке завершились поисково-спасательные работы. 

В результате обстрела жилого сектора и железнодорожной станции общее количество погибших составило 25 человек — двое из них дети. Под завалами дома погиб 11-летний мальчик, еще один шестилетний ребенок сгорел в машине возле станции. 

Ранения получил 31 человек. 

В День Независимости Украины, оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области. 

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обязательно заставит оккупантов ответить за все, что они натворили. И обязательно вышвырнет захватчиков со своей земли. 

В ночь на 25 августа россияне нанесли ракетный удар по Вышгородскому району Киевской области, зафиксировано два прилета. 

Напомним, в Украине за День Независимости прозвучало 182 воздушных тревоги — карта по областям 
liga.net
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