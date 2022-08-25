В Чаплино количество погибших от удара РФ достигло 25 чел

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его словам, в поселке завершились поисково-спасательные работы.
В результате обстрела жилого сектора и железнодорожной станции общее количество погибших составило 25 человек — двое из них дети. Под завалами дома погиб 11-летний мальчик, еще один шестилетний ребенок сгорел в машине возле станции.
Ранения получил 31 человек.В День Независимости Украины, оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области.
Напомним, в Украине за День Независимости прозвучало 182 воздушных тревоги — карта по областям