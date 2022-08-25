Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.49
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
25 августа 22, 14:08
Нужно быть готовым к тотальной обороне – Резников
Резников
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Глава МО предостерегает от самоуспокоенности: "Битва еще не кончилась. Основные события – впереди".

Если украинцы хотят сохранить страну в соседстве с Россией, "нужно быть постоянно готовым к тотальной обороне", и это дело не только профессиональных военных, но и всех граждан. Об этом написал в колонке для Украинской правды министр обороны Алексей Резников, анонсировав неизбежную "умную милитаризацию".

Глава Минобороны напомнил, что в стратегии военной безопасности Украины базовым постулатом является принцип всеобъемлющей обороны, который "прямо предусматривает использование для отражения агрессии всего потенциала государства и общества".

"Это было записано в документах, но если быть откровенным, многими воспринималось как определенная абстракция. <...> Каждому придется принести в жертву ради Украины часть комфорта, часть привычной жизни. Да, как было раньше, уже не будет", – предупредил он и напомнил, что последние полгода Украина живет лишь благодаря тем, кто держит фронт.

Министр подчеркнул – "битва еще не кончилась, основные события – впереди". "Это нужно помнить. Потому что когда опасность отступает, у некоторых возникает соблазн забыть, какой ценой и чьими усилиями Украина выстояла", – добавил он.

Чтобы Украина и ее народ выжили, практически все сферы должны быть проанализированы через призму необходимости быть готовыми к обороне, продолжает Резников.

"Можно применить к этим процессам термин "умная милитаризация". Ведь "милитаризация" в Израиле, Швеции, Швейцарии с одной стороны, и в России и Северной Корее – с другой, имеют принципиальные отличия", – уточнил он. 

Рецепт победы в отечественной войне, по словам Резникова, заключается в:

→ Сохранении единства украинцев;
→ изменении общественного сознания и переходе на рельсы всеобъемлющей обороны путем разумной милитаризации;
→ системной интеграции в европейское пространство безопасности с функцией ключевого элемента обороны Европы на востоке;
→ углублении реформ, честных судах и нулевой терпимости к коррупции.

23 августа 2022 года Резников заявил, что "самый плохой сценарий позади", но предупредил – синдром усталости союзников от войны – угроза.
liga.net
Ещё по теме:
В Украину прилетела министр обороны Канады
Резников оценил вероятность оккупации Харькова
Резников рассказал о планах отмены призыва в армию
Резников заболел коронавирусом
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Крот ФСБ в секретариате Кабмина получил 12 лет тюрьмы
noimageВ Чаплино количество погибших от удара РФ достигло 25 чел
noimageДень Независимости. Флаги Украины в оккупированных городах
Лента новостей