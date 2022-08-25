Нужно быть готовым к тотальной обороне – Резников

Если украинцы хотят сохранить страну в соседстве с Россией, "нужно быть постоянно готовым к тотальной обороне", и это дело не только профессиональных военных, но и всех граждан. Об этом написал в колонке для Украинской правды министр обороны Алексей Резников, анонсировав неизбежную "умную милитаризацию".

Глава Минобороны напомнил, что в стратегии военной безопасности Украины базовым постулатом является принцип всеобъемлющей обороны, который "прямо предусматривает использование для отражения агрессии всего потенциала государства и общества".

"Это было записано в документах, но если быть откровенным, многими воспринималось как определенная абстракция. <...> Каждому придется принести в жертву ради Украины часть комфорта, часть привычной жизни. Да, как было раньше, уже не будет", – предупредил он и напомнил, что последние полгода Украина живет лишь благодаря тем, кто держит фронт.

Министр подчеркнул – "битва еще не кончилась, основные события – впереди". "Это нужно помнить. Потому что когда опасность отступает, у некоторых возникает соблазн забыть, какой ценой и чьими усилиями Украина выстояла", – добавил он.

Чтобы Украина и ее народ выжили, практически все сферы должны быть проанализированы через призму необходимости быть готовыми к обороне, продолжает Резников.

"Можно применить к этим процессам термин "умная милитаризация". Ведь "милитаризация" в Израиле, Швеции, Швейцарии с одной стороны, и в России и Северной Корее – с другой, имеют принципиальные отличия", – уточнил он.

Рецепт победы в отечественной войне, по словам Резникова, заключается в:

→ Сохранении единства украинцев;

→ изменении общественного сознания и переходе на рельсы всеобъемлющей обороны путем разумной милитаризации;

→ системной интеграции в европейское пространство безопасности с функцией ключевого элемента обороны Европы на востоке;

→ углублении реформ, честных судах и нулевой терпимости к коррупции.