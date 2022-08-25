Крот ФСБ в секретариате Кабмина получил 12 лет тюрьмы

12 лет тюрьмы получил предатель, работавший в секретариате Кабинета министров и передававший кураторам из ФСБ России тайную информацию. Он осужден по статье о государственной измене (ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 УК), пишут в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование вела Служба безопасности Украины.

В суде было доказано, что мужчина был завербован еще в 2007 году – и до февраля 2022 года он "помогал иностранной разведке в осуществлении подрывной деятельности против Украины".

Благодаря занимаемой должности (заведующий отделом) в управлении обеспечения контроля секретариата Кабмина злоумышленник имел доступ к информации, стекающейся из центральных органов государственной власти. За деньги он "сливав" эту информацию, в том числе тайную, в Москву.

Предатель приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.





В июне СБУ разоблачила еще агентов РФ в Кабмине и Торгово-промышленной палате Украины.

