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Новости
Украина
25 августа 22, 14:20
Крот ФСБ в секретариате Кабмина получил 12 лет тюрьмы
Кабмин
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В суде доказали, что предатель работал против Украины с 2007 года

12 лет тюрьмы получил предатель, работавший в секретариате Кабинета министров и передававший кураторам из ФСБ России тайную информацию. Он осужден по статье о государственной измене (ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 УК), пишут в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование вела Служба безопасности Украины.

В суде было доказано, что мужчина был завербован еще в 2007 году – и до февраля 2022 года он "помогал иностранной разведке в осуществлении подрывной деятельности против Украины".

Благодаря занимаемой должности (заведующий отделом) в управлении обеспечения контроля секретариата Кабмина злоумышленник имел доступ к информации, стекающейся из центральных органов государственной власти. За деньги он "сливав" эту информацию, в том числе тайную, в Москву.

Предатель приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В декабре 2017 года СБУ задержала замруководителя протокола премьера Станислава Ежова: он работал на Россию. Позднее его выдали Москве по обмену. В 2020-м было названо имя российского "куратора" Ежова. 

В июне СБУ разоблачила еще агентов РФ в Кабмине и Торгово-промышленной палате Украины.
liga.net
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