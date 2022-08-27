Бывшего лидера ОПЗЖ Бойко сфотографировали в Чехии

"Схемы" сообщают, что 25 августа их журналисты заметили и сфотографировали в Карловых Варах в Чехии нардепа Юрия Бойко, лидера депутатской фракции "Платформа за жизнь и мир".
"Схемы" спросили пресс-представителя депутата о цели визита Бойко в Карловы Вары и связана ли эта цель с исполнением им депутатских полномочий. Пресс-представитель ответил, что Бойко "взял отпуск за свой счет с 22 по 29 августа", а в Карловых Варах находится "на лечении".
Журналисты также попытались связаться с Бойко напрямую через мессенджер и спросили его, "что именно он и его соратники, недавние члены ныне запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, сейчас делают для противодействия российской агрессии", а также "ощущает ли Бойко личную политическую и моральную ответственность за многолетнее распространение пророссийских и антизападных настроений в Украине, чем в конечном итоге воспользовался Путин для развязки полномасштабной войны".
"Схемы" сообщают, что Бойко вопросы прочитал, но отвечать на них не стал.20 марта СНБО приостановил деятельность некоторых партий на период действия военного положения, в том числе ОПЗЖ.