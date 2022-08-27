Бывшего лидера ОПЗЖ Бойко сфотографировали в Чехии

"Схемы" сообщают, что 25 августа их журналисты заметили и сфотографировали в Карловых Варах в Чехии нардепа Юрия Бойко, лидера депутатской фракции "Платформа за жизнь и мир".

"Схемы" спросили пресс-представителя депутата о цели визита Бойко в Карловы Вары и связана ли эта цель с исполнением им депутатских полномочий. Пресс-представитель ответил, что Бойко "взял отпуск за свой счет с 22 по 29 августа", а в Карловых Варах находится "на лечении".

Журналисты также попытались связаться с Бойко напрямую через мессенджер и спросили его, "что именно он и его соратники, недавние члены ныне запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ, сейчас делают для противодействия российской агрессии", а также "ощущает ли Бойко личную политическую и моральную ответственность за многолетнее распространение пророссийских и антизападных настроений в Украине, чем в конечном итоге воспользовался Путин для развязки полномасштабной войны".

"Схемы" сообщают, что Бойко вопросы прочитал, но отвечать на них не стал.





14 апреля Рада приостановила деятельность ОПЗЖ в украинском парламенте, а

12 мая фракция ОПЗЖ перестала существовать в Раде. Вместо фракции ОПЗЖ в парламенте создали две депутатские группы, одну из которых возглавил Бойко.



