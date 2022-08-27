Харьков обстреляли из "урагана" кассетными зарядами – мэр

Оккупанты обстреляли Харьков кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган", попали по территории промышленного предприятия. Об этом написал в Telegram мэр города Игорь Терехов.

"Прилет в Шевченковском районе Харькова на территорию одного из предприятий. Ударили кассетным "Ураганом", – сообщил Терехов.

По его данным, пострадавших от удара нет, возгорания тоже не было.

В ночь на 27 августа РФ нанесла ракетные удары по Харькову, под обстрел попала центральная часть города в Основянском и Киевском районах.

Сегодня нет оснований для обязательной эвакуации в Харьковской области, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.