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Украина
27 августа 22, 19:15
Харьков обстреляли из "урагана" кассетными зарядами – мэр
обстрел
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Оккупанты обстреляли Харьков кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган"

Оккупанты обстреляли Харьков кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган", попали по территории промышленного предприятия. Об этом написал в Telegram мэр города Игорь Терехов.

"Прилет в Шевченковском районе Харькова на территорию одного из предприятий. Ударили кассетным "Ураганом", – сообщил Терехов.

По его данным, пострадавших от удара нет, возгорания тоже не было.

В ночь на 27 августа РФ нанесла ракетные удары по Харькову, под обстрел попала центральная часть города в Основянском и Киевском районах.

Сегодня нет оснований для обязательной эвакуации в Харьковской области, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. 
liga.net
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