Готовится контрнаступление ВСУ, поступает новое оружие – ГУР

Вооруженные Силы Украины продолжают подготовку контрнаступления, а россияне боятся активных действий Сил обороны и усиливают свои позиции, в частности, на юге. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, противник боится активных действий ВСУ и усиливает оборонительные позиции на юге.

"Подготовка контрнаступления продолжается, мы получаем новое вооружение, главной целью является полная деоккупация территорий, а для этого необходимо будет проводить контрнаступательную операцию", – сказал представитель ГУР.

Он отметил, что на сегодняшний день обе стороны войны готовятся к более активным боевым действиям, россияне перебрасывают авиацию из Крыма.

Скибицкий заявил, что за последний месяц оккупанты перебросили группировку Восточного военного округа с востока Украины на юг – она участвовала в полномасштабной войне с 24 февраля, находясь сначала в Беларуси, потом – на Слобожанском и Донецком направлениях, а теперь – в Запорожской и Херсонской областях.





В ОК "Юг" заявляли, что ВСУ продолжают контрнаступательные действия на юге, однако без "подъема войска и марша по степям".





24 июля аналитики ISW писали, что украинские войска "готовятся начать или уже начали" контрнаступление под Херсоном.

