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Новости
Украина
27 августа 22, 19:17
Готовится контрнаступление ВСУ, поступает новое оружие – ГУР
Бойцы ВСУ
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Вооруженные Силы Украины продолжают подготовку контрнаступления, а россияне боятся активных действий Сил обороны и усиливают свои позиции

Вооруженные Силы Украины продолжают подготовку контрнаступления, а россияне боятся активных действий Сил обороны и усиливают свои позиции, в частности, на юге. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. 

По его словам, противник боится активных действий ВСУ и усиливает оборонительные позиции на юге.

"Подготовка контрнаступления продолжается, мы получаем новое вооружение, главной целью является полная деоккупация территорий, а для этого необходимо будет проводить контрнаступательную операцию", – сказал представитель ГУР.

Он отметил, что на сегодняшний день обе стороны войны готовятся к более активным боевым действиям, россияне перебрасывают авиацию из Крыма. 

Скибицкий заявил, что за последний месяц оккупанты перебросили группировку Восточного военного округа с востока Украины на юг – она участвовала в полномасштабной войне с 24 февраля, находясь сначала в Беларуси, потом – на Слобожанском и Донецком направлениях, а теперь – в Запорожской и Херсонской областях. 

Генерал Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале большой войны с РФ, заявил, что освобождение Херсона будет "непростой задачей", так как россияне хорошо подготовились к обороне.

В ОК "Юг" заявляли, что ВСУ продолжают контрнаступательные действия на юге, однако без "подъема войска и марша по степям". 

24 июля аналитики ISW писали, что украинские войска "готовятся начать или уже начали" контрнаступление под Херсоном.
liga.net
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