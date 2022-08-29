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28 августа 22, 17:17
Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день
Успение Пресвятой Богородицы
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Когда отмечаем Успение Пресвятой Богородицы и что нельзя делать в этот день?
28 августа православные христиане отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы. Церковные праздники в августе имеют большое значение для верующих, последний месяц лета очень ими насыщен. В канун Успения Пресвятой Богородицы заканчивается Успенский пост, а уже на следующий день, 29 августа, празднуется третий Ореховый Спас. Что можно и нельзя делать в праздник Успения Пресвятой Богородицы?

Успения Пресвятой Богородицы: история праздника

Успение Пресвятой Богородицы — один из двунадесятых праздников. Это 12 важнейших после Пасхи праздников христиан восточного обряда. К ним относятся:

1. Рождество Христово;
2. Крещение Господне (Богоявление, Крещение);
3. Сретение Господне;
4. Благовещение;
5. Вход Господень в Иерусалим;
6. Вознесение Господне;
7. День Святой Троицы;
8. Преображение Господне;
9. Успение Пресвятой Богородицы;
10. Рождество Пресвятой Богородицы;
11. Воздвижение Креста Господня;
12. Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Успение Пресвятой Богородицы — день окончания земной жизни святой Девы Марии, матери Иисуса Христа. По христианской традиции называется Успением, а не смертью. Название праздника – Успение происходит от слова «уснуть». Христиане в этот день вспоминают земную жизнь Богоматери и светлый переход на небеса.

По преданию, в один из дней перед Девой Марией предстал Архангел Гавриил, возвестивший ее о том, что через три дня она покинет землю и поднимется на небеса. В день Успения в Иерусалиме собрались для прощания с Богородицей почти все апостолы. В течение трех дней и трех ночей у гроба Божьей матери находились апостолы, воспевая псалмы.

Успение Пресвятой Богородицы отмечается как большое торжество в восточных христианских церквях – православных и католических церквях, а также армянской церкви. В римско-католической церкви в тот же день празднуют торжество Взятия Пресвятой Девы в небесную славу, события произошедшие сразу после Успения. 

Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать

На праздник Успения Богородицы запрещено:

►ссориться, особенно с близкими людьми и друзьями;

►разводить огонь, чтобы не привлечь к себе беду;

►заниматься домашней работой — убирать, стирать и, особенно, шить;

►брать в руки острые предметы, даже хлеб нужно ломать руками, а не резать ножом;

►отказывать другим в помощи;

►ходить босиком по траве покрытой росой: по поверью в этот день роса — это слезы Пресвятой Богородицы, и если пройтись по ней, то можно навлечь болезнь и несчастье.


Успение Пресвятой Богородицы: что можно делать

►На Успение Святой Богородицы верующие идут в церковь и освящают семена и колоски пшеницы нового урожая. Также ставят свечи и молятся о здоровье родных.

►Успенский пост закончился накануне, поэтому 28 августа следует накрыть щедрый стол с разнообразными блюдами.

►На Успение следует выпечь хлеб из нового урожая.

►На Успение нужно заняться заготовками на зиму: засолить капусту, помидоры, огурцы и другие овощи нового урожая.

►28 августа можно собирать лесные и грецкие орехи.

Уже 29 августа, на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы, празднуют Ореховый Спас.

источник: 1plus1.ua/
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