Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать в этот день

28 августа православные христиане отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы. Церковные праздники в августе имеют большое значение для верующих, последний месяц лета очень ими насыщен. В канун Успения Пресвятой Богородицы заканчивается Успенский пост, а уже на следующий день, 29 августа, празднуется третий Ореховый Спас. Что можно и нельзя делать в праздник Успения Пресвятой Богородицы?





Успения Пресвятой Богородицы: история праздника





Успение Пресвятой Богородицы — один из двунадесятых праздников. Это 12 важнейших после Пасхи праздников христиан восточного обряда. К ним относятся:





1. Рождество Христово;

2. Крещение Господне (Богоявление, Крещение);

3. Сретение Господне;

4. Благовещение;

5. Вход Господень в Иерусалим;

6. Вознесение Господне;

7. День Святой Троицы;

8. Преображение Господне;

9. Успение Пресвятой Богородицы;

10. Рождество Пресвятой Богородицы;

11. Воздвижение Креста Господня;

12. Введение во храм Пресвятой Богородицы.





Успение Пресвятой Богородицы — день окончания земной жизни святой Девы Марии, матери Иисуса Христа. По христианской традиции называется Успением, а не смертью. Название праздника – Успение происходит от слова «уснуть». Христиане в этот день вспоминают земную жизнь Богоматери и светлый переход на небеса.





По преданию, в один из дней перед Девой Марией предстал Архангел Гавриил, возвестивший ее о том, что через три дня она покинет землю и поднимется на небеса. В день Успения в Иерусалиме собрались для прощания с Богородицей почти все апостолы. В течение трех дней и трех ночей у гроба Божьей матери находились апостолы, воспевая псалмы.





Успение Пресвятой Богородицы отмечается как большое торжество в восточных христианских церквях – православных и католических церквях, а также армянской церкви. В римско-католической церкви в тот же день празднуют торжество Взятия Пресвятой Девы в небесную славу, события произошедшие сразу после Успения.





Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать





На праздник Успения Богородицы запрещено:





►ссориться, особенно с близкими людьми и друзьями;





►разводить огонь, чтобы не привлечь к себе беду;





►заниматься домашней работой — убирать, стирать и, особенно, шить;





►брать в руки острые предметы, даже хлеб нужно ломать руками, а не резать ножом;





►отказывать другим в помощи;





►ходить босиком по траве покрытой росой: по поверью в этот день роса — это слезы Пресвятой Богородицы, и если пройтись по ней, то можно навлечь болезнь и несчастье.









Успение Пресвятой Богородицы: что можно делать





►На Успение Святой Богородицы верующие идут в церковь и освящают семена и колоски пшеницы нового урожая. Также ставят свечи и молятся о здоровье родных.





►Успенский пост закончился накануне, поэтому 28 августа следует накрыть щедрый стол с разнообразными блюдами.





►На Успение следует выпечь хлеб из нового урожая.





►На Успение нужно заняться заготовками на зиму: засолить капусту, помидоры, огурцы и другие овощи нового урожая.





►28 августа можно собирать лесные и грецкие орехи.





Уже 29 августа, на следующий день после Успения Пресвятой Богородицы, празднуют Ореховый Спас.



