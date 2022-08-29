Составлен прогноз заражения при аварии на ЗАЭС

Компания Энергоатом составила прогноз последствий потенциальной аварии на Запорожской АЭС, его опубликовала Госинспекция ядерного регулирования.

Прогноз составлен на периоды с 26 по 28 августа и с 29 по 31 августа по условному сценарию "полная потеря энергопитания с разрушением защитной оболочки" на энергоблоке №6 ЗАЭС.

В случае аварии с 26 по 28 августа от радиационного заражения пострадают юго-запад, юг, юго-восток, восток и север Украины, а также юго-запад России.

Если авария на ЗАЭС произойдет с 29 по 31 августа, то заденет территории Турции, юга России, Грузии, Армении и юга Украины.

Для составления прогноза эксперты использовали европейскую систему РОДОС, модель атмосферной дисперсии – DIPC Not Set и параметры источника выброса, соответствующего суммарному выбросу по шкале INES – 7.

Прогнозные оценки для площадок АЭС, в том числе и для Запорожской АЭС, выполняются ежедневно, они необходимы для своевременного предоставления рекомендаций органам власти по мерам радиационной защиты населения Украины, а также информирования соседних стран в случае риска трансграничного переноса.





5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС.





25 августа глава МАГАТЭ сообщил, что отправка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС "практически неизбежна".





26 августа WSJ сообщила, что миссия МАГАТЭ будет на Запорожской АЭС уже в начале следующей недели.