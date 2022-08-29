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28 августа 22, 18:28
Якою буде погода в Україні в останню неділю літа
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В Україні сьогодні, 28 липня погода буде спекотною.

В Україні сьогодні, 28 липня погода буде спекотною. Однак дощі та місцями грози прогнозуються у деяких областях.

За даними синоптиків, сьогодні на Лівобережжі та у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ та гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно східний, 3-8 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +17 +19, вдень +26 +28 градусів;
на заході вночі +14 +17 градусів, а вдень +26 +32;
у східних областях вночі +17 +21, вдень +29 +33 градуси;
на півдні країни вночі +18 +22 градуси, а вдень +30 +33;
у центральних областях вночі +15 +19, вдень +25 +28 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність, без опадів, Вітер східний, 3-8 м/с. Стовпчики термометрів покажуть вночі +18 +20 градусів, а вдень +26 +28.
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