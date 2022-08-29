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Новости
Украина
28 августа 22, 19:13
Бойцы ВСУ попали в грузовик оккупантов с боеприпасами
ПТРК Стугна
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ВСУ уничтожили в Херсонской области грузовик оккупантов с боеприпасами из противотанкового комплекса "Стугна"

ВСУ уничтожили в Херсонской области грузовик оккупантов с боеприпасами из противотанкового комплекса "Стугна". Видео работы операторов "Стугны" показало Объединенное командование "Юг".  

"Наши защитники дождались, пока противник загрузит на грузовик БК, и отправили в него подарочек", сказано в комментарии к видео.

Судя по попавшим в кадр элементам интерфейса, для уничтожения цели была задействована экспортная версия "Стугны-П", известная под названием "Скиф" - противотанковый ракетный комплекс разработки КБ "Луч".   

18 мая расчет ПТРК Скиф (Стугна-П) 501 отдельного батальона морской пехоты и ССО показал идеальное ручное наведение на цель на предельно возможной дистанции 5 км.
liga.net
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