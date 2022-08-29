Бойцы ВСУ попали в грузовик оккупантов с боеприпасами

ВСУ уничтожили в Херсонской области грузовик оккупантов с боеприпасами из противотанкового комплекса "Стугна". Видео работы операторов "Стугны" показало Объединенное командование "Юг".

"Наши защитники дождались, пока противник загрузит на грузовик БК, и отправили в него подарочек", сказано в комментарии к видео.

Судя по попавшим в кадр элементам интерфейса, для уничтожения цели была задействована экспортная версия "Стугны-П", известная под названием "Скиф" - противотанковый ракетный комплекс разработки КБ "Луч".