Горіховий Спас 2022: що потрібно обов'язково святити

29 серпня християни східного обряду святкують третій - Горіховий Спас. Він має й інші назви: Хлібний, Полотняний, Малий, Холодний, Нерукотворний Спас або день пам'яті Нерукотворного Образу Спасителя.

Цього дня прийнято освячувати в церкві горіхи і хліб, випечений з борошна нового врожаю. Також, як і на інші свята Спаса, віряни несуть до церкви фрукти нового врожаю, воду і мед.

Раніше, після освячення продуктів, люди йшли додому і накривали багатий частуваннями стіл, на якому обов'язково мала бути горіхова настоянка, свіжий хліб і пироги з фруктовими начинками.

Святкування були пишними і гучними, так як строгий Успенський піст закінчився і можна було влаштовувати багаті застілля.

У той же час, в цей день дозволялося працювати. Тому деякі селяни, вранці помолившись в храмі, вирушали в поле, адже останні дні літа в сільському господарстві найважливіші: один день рік годує.