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Украина
29 августа 22, 09:56
Росіяни обстріляли Енергодар
обстріляли Енергодар
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Російські окупанти обстріляли Енергодар Запорізької області у неділю, 28 серпня

Російські окупанти обстріляли Енергодар Запорізької області у неділю, 28 серпня. Під атаку потрапили третій і п’ятий мікрорайони міста.

Про це повідомляє мер Енергодара Дмитро Орлов.

"Попередньо відомо про потрапляння в одну з квартир будинку по Воїнів- Інтернаціоналістів! Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що в сусідніх будинках місцями вибило шибки. Є займання припаркованих на подвір’ї автомобілів.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак у відповідь на обстріли Енергодара написав, що ядерний шантаж не має залишатися без відповіді.

"Російські терористи обстріляли Енергодар. Вони провокують та намагаються шантажувати світ. Обстрілюють Нікополь, Марганець та імітують "відповідь" по Енергодару, хоча ведуть вогонь самостійно. Росія - держава-спонсор тероризму", - написав він.

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