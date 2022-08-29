Чоловіки зможуть виїжджати за кордон: які треба документи

З 1 вересня в Україні в тестовому режимі стартує програма єВідрядження, яка дозволить військовозобов'язаним українцям виїжджати за межі країни на 7 днів. Для перетину кордону потрібно внести заставу в сумі 200 тисяч гривень.
Про це член Комітету з питань цифрової трансформації Сергій Штепа розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
"Поки ця функція працюватиме в тестовому режимі. Як зазначив Кабінет міністрів, ми хочемо відпрацювати послугу і побачити, чи ця функція дійсно матиме попит", - зазначив чиновник.
Виїхати за кордон під заставу зможуть підприємці та юридичні особи приватної форми власності. Щоб подати заявку, потрібно відповідати наступним критеріям:- своєчасно подати податкову звітність;
За словами Штепи, окрім застави необхідно надати документи від роботодавця.
"І саме роботодавець нестиме повну відповідальність, тому що ми знаємо, є деякі компанії, які вже практикували надання можливості виїзду за кордон чоловікам незаконним способом. Для того, щоб цього уникнути, саме роботодавець нестиме відповідальність і підтверджуватиме її саме документальним шляхом", – додав чиновник.