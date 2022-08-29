Чоловіки зможуть виїжджати за кордон: які треба документи

З 1 вересня в Україні в тестовому режимі стартує програма єВідрядження, яка дозволить військовозобов'язаним українцям виїжджати за межі країни на 7 днів. Для перетину кордону потрібно внести заставу в сумі 200 тисяч гривень.

Про це член Комітету з питань цифрової трансформації Сергій Штепа розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Поки ця функція працюватиме в тестовому режимі. Як зазначив Кабінет міністрів, ми хочемо відпрацювати послугу і побачити, чи ця функція дійсно матиме попит", - зазначив чиновник.

Виїхати за кордон під заставу зможуть підприємці та юридичні особи приватної форми власності. Щоб подати заявку, потрібно відповідати наступним критеріям:

- не мати заборгованості зі сплати ЄСВ;