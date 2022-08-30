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Новости
Украина
29 августа 22, 23:42
Зеленский – ЕС:Военные преступники приедут к вам как туристы
Зеленский
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Президент Зеленский заявил, что в Европу по туристическим визам могут приезжать военные преступники, на руках которых кровь украинцев

Президент Владимир Зеленский призвал европейских политиков прекратить все отношения с Россией, в частности, решить вопрос с туристическими визами для россиян. Об этом Зеленский сказал в обращении к участникам стратегического форума в словенком Блэде.

"Европа не тихая гавань где можно просто пересидеть то время, когда кто-то другой борется против российского террора. Но, к сожалению, много граждан России именно так воспринимают Европу. Именно для этого им нужны европейские визы. И к сожалению, ни одно, ни одна из ваших стран не застрахована от того, что военные преступники, на чьих руках кровь украинцев, приедут к вам просто как туристы, а однажды получат приказ и станут совсем не туристами. Так не должно быть", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что европейцы должны защитить себя от этого.

"Все мы в Европе должны от этого защищаться – как те, кто в составе Европейского Союза, так и все остальные европейские страны. Потому что российский террор это одинаковая угроза для всех нас, для всех, кто тут живет, для всех европейских народов", – сказал президент.

Зеленский заявил, что Россия должна попасть под полное эмбарго со стороны всех стран, которые ценят свободу. По словам Зеленского это эмбарго должно коснуться всех отношений с государством-террористом, пока Россия продолжает войну и оккупирует чужую территорию.


8 августа президент Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян. Эту идею поддержали Латвия, Эстония, Чехия, Финляндия, Дания. 

Против выступили Кипр и Греция. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель выступил за выборочный подход к выдаче виз в Европейский Союз гражданам России.
liga.net
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