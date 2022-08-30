Наступление ВСУ. Армия России отрезана от снабжения с Крымом

Российская армия на правобережье Херсонской области оказалась отрезанной от снабжения с временно оккупированных Крымом из-за ударов Вооруженных Сил Украины по мостам через Днепр. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По его словам, на сегодняшний день можно оперировать только официальной информацией от военного командования.

"ОК "Юг" сообщило о начале наступления по многим направлениям на юге Украины. Поэтому мы должны сохранять спокойствие и не мешать нашим военным, информации много, но сейчас важно сохранять информационную тишину, чтобы не навредить армии", — заявил Янушевич.

Он отметил, что может подтвердить прицельные удары ВСУ по опорным пунктам, скоплениям живой силы, вооружений и техники россиян в ряде районов Херсонской области.

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Глава ОВА сказал, что удары ВСУ вывели из эксплуатации все мосты через Днепр в Херсонской области — речь идет об Антоновском автомобильном и железнодорожном мостах, а также переправе через ГЭС в Новой Каховке.

"Теперь есть только пешеходное сообщение. Российская армия оказалась отрезанной от снабжения с территорией Крыма и левобережной частью области", — резюмировал чиновник.





Военные сразу же призвали набраться терпения и соблюдать тишину о деталях этих событий.





В оперативном командовании "Юг" не стали подтверждать информацию канала CNN о якобы освобождении четырех поселков в Херсонской области в ходе наступления Вооруженных Сил Украины.