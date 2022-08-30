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Украина
30 августа 22, 14:27
Дымится понтон у Антоновского моста: видео из Херсона
Антоновский мост
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В Херсоне, который пока что оккупирован российскими войсками, новые "прилеты"

Жители временно оккупированного Херсона сообщили о нескольких взрывах в районе Антоновского моста через Днепр: их слышали и наблюдали клубы дыма с утра (около 08:00-09:00) и днем после полудня. В сети после этого появились новые ролики места поражения объектов, пока еще подконтрольных захватчикам из России.


Как и прежде, дымится у той стороны моста, куда наносились удары ВСУ в прошлые разы.

На другом видео заметно, что дым идет от чего-то за мостом; вероятно, это понтонная переправа россиян, которая была расположена именно в этом месте. Несколько дней назад оккупанты строили вплотную к мосту в Херсоне временную переправу.

Неизвестно, какие повреждения нанесены конструкциям.

Уже несколько дней враг не выкладывает видео/фото с места "прилетов" по мосту, и о том, что там происходит, можно судить преимущественно по спутниковым фото.

Местный журналист Константин Рыженко, который сейчас пишет со свободной территории, показал видео разрушенного здания "Брейн", где, по его  словам, могла быть одна из баз оккупантов.

ВСУ планомерно выводят из строя мосты через Днепр и его притоки на юге, чтобы отсечь полноценное снабжение группировки врага на Правобережье. 

26 августа военные сообщили, что ракетно-артиллерийскими ударами "остановлена эксплуатация" Дарьевского моста под Херсоном.
liga.net
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