Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.66
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
30 августа 22, 17:14
В Раде появилось два новых нардепа от фракции Слуга народа
ВР
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Верховной Раде появилось два новых народных депутата от фракции Слуга народа, которые заменили Андрея Костина и Ольгу Совгирю

В Верховной Раде появилось два новых народных депутата от фракции Слуга народа, которые заменили Андрея Костина, ставшего генпрокурором и Ольгу Совгирю, которую выбрали судьей Конституционного суда. Об этом сообщила спикер Слуги народа Юлия Палийчук. 

По ее словам, места Костина и Совгири в парламенте заняли следующие по списку кандидаты в Раду от Слуги народа. На заседании 30 августа присягу нардепа приняли Александр Васюк и Валентина Короленко. 

Палийчук заявила, что Васюк является юристом и общественным деятелем, который работал в команде СН еще на президентских и парламентских выборах. Она отметила, что он имеет опыт сотрудничества с международными организациями в волонтерских, образовательных и профессиональных проектах, а в последнее время работает над расширением отношений Украины и США.

Короленко является юристом и финансистом, она также работала в команде Владимира Зеленского на президентских и парламентских выборах, у нее три высших образования и более 14 лет государственной службы, сказала представитель Слуги народа. 

27 июля Верховная Рада утвердила депутата Ольгу Совгирю на должность судьи Конституционного суда. Решение о ее назначении получило 293 голоса. 

28 июля Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Костина генеральным прокурором и представил его руководящему составу ведомства. В тот же день Костин представил нового главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которым стал Александр Клименко.
liga.net
Ещё по теме:
О чем говорят последние рейтинги партий
Из Слуги народа исключили нардепа Шевченко
"Слуги народа" обсудили легализацию каннабиса
Новой главой Харьковского облсовета стала Егорова-Луценко
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Умани усилят меры безопасности на Рош ха-Шана – ОВА
noimageДымится понтон у Антоновского моста: видео из Херсона
noimageНаступление ВСУ. Армия России отрезана от снабжения с Крымом
noimageЗеленский – ЕС:Военные преступники приедут к вам как туристы
Лента новостей