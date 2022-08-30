В Раде появилось два новых нардепа от фракции Слуга народа

В Верховной Раде появилось два новых народных депутата от фракции Слуга народа, которые заменили Андрея Костина, ставшего генпрокурором и Ольгу Совгирю, которую выбрали судьей Конституционного суда. Об этом сообщила спикер Слуги народа Юлия Палийчук.

По ее словам, места Костина и Совгири в парламенте заняли следующие по списку кандидаты в Раду от Слуги народа. На заседании 30 августа присягу нардепа приняли Александр Васюк и Валентина Короленко.

Палийчук заявила, что Васюк является юристом и общественным деятелем, который работал в команде СН еще на президентских и парламентских выборах. Она отметила, что он имеет опыт сотрудничества с международными организациями в волонтерских, образовательных и профессиональных проектах, а в последнее время работает над расширением отношений Украины и США.

Короленко является юристом и финансистом, она также работала в команде Владимира Зеленского на президентских и парламентских выборах, у нее три высших образования и более 14 лет государственной службы, сказала представитель Слуги народа.





28 июля Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Костина генеральным прокурором и представил его руководящему составу ведомства. В тот же день Костин представил нового главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которым стал Александр Клименко.

