В Умани усилят меры безопасности на Рош ха-Шана – ОВА

В Умани усилят меры безопасности с 19 по 30 сентября в связи с высокой вероятностью ракетных ударов со стороны страны-агрессора России во время празднования Рош ха-Шана. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
По словам главы ОВА, Россия может использовать традиционный приезд паломников в Умань на празднование Рош ха-Шана для провокаций.
В связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов в городе усилят меры безопасности с 19 по 30 сентября.
Поэтому в этот период в городе будут действовать:- запрет на проведение любых массовых мероприятий;
В ОВА напомнили, что правохранители рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от посещения Украины на празднование Рош ха-Шана. Паломники, которые все же решатся посетить город, обязаны соблюдать все меры безопасности.
По словам Табурця, сейчас район паломничества и прилегающие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением, а правоохоронные органы проводят на постоянной основе контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия.СПРАВКА. Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Празднуют его два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (сентябрь/октябрь) по еврейскому календарю.