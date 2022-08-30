В Умани усилят меры безопасности на Рош ха-Шана – ОВА

В Умани усилят меры безопасности с 19 по 30 сентября в связи с высокой вероятностью ракетных ударов со стороны страны-агрессора России во время празднования Рош ха-Шана. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

По словам главы ОВА, Россия может использовать традиционный приезд паломников в Умань на празднование Рош ха-Шана для провокаций.

В связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов в городе усилят меры безопасности с 19 по 30 сентября.

Поэтому в этот период в городе будут действовать:

- запрет продажи алкогольных (слабоалкогольных) напитков и пиротехнических изделий;

- усиление перепускного режима и контроля за пребыванием (перемещением) граждан;

- запрещение движения транспортных средств и парковка на отдельных участках улично-дорожной сети;

- ограничение доступа к местам паломничества. В ОВА напомнили, что правохранители рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от посещения Украины на празднование Рош ха-Шана. Паломники, которые все же решатся посетить город, обязаны соблюдать все меры безопасности. По словам Табурця, сейчас район паломничества и прилегающие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением, а правоохоронные органы проводят на постоянной основе контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия. СПРАВКА. Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Празднуют его два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (сентябрь/октябрь) по еврейскому календарю. СПРАВКА. Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Празднуют его два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (сентябрь/октябрь) по еврейскому календарю.





В 2022 году начинается с вечера 25 сентября и длится до вечера 27-го. Вместе с Йом-Киппуром – среди самых важных еврейских праздников.





Месяц назад Израиль призвал своих граждан не ехать в Умань и немедленно покинуть Украину.





26 августа СБУ предупредила паломников-хасидамов о возможных ракетных ударах и провокаций агентуры РФ во время празднование Рош ха-Шана в Украине.