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Новости
Украина
30 августа 22, 17:18
В Умани усилят меры безопасности на Рош ха-Шана – ОВА
Рош ха-Шана
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В Умани усилят меры безопасности с 19 по 30 сентября из-за высокого риска ракетных ударов со стороны России во время празднования Рош ха-Шана – ОВА

В Умани усилят меры безопасности с 19 по 30 сентября в связи с высокой вероятностью ракетных ударов со стороны страны-агрессора России во время празднования Рош ха-Шана. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. 

По словам главы ОВА, Россия может использовать традиционный приезд паломников в Умань на празднование Рош ха-Шана для провокаций.

В связи с высокой вероятностью ракетных обстрелов в городе усилят меры безопасности с 19 по 30 сентября. 

Поэтому в этот период в городе будут действовать:

- запрет на проведение любых массовых мероприятий; 
- запрет продажи алкогольных (слабоалкогольных) напитков и пиротехнических изделий;
- усиление перепускного режима и контроля за пребыванием (перемещением) граждан; 
- запрещение движения транспортных средств и парковка на отдельных участках улично-дорожной сети; 
- ограничение доступа к местам паломничества.

В ОВА напомнили, что правохранители рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от посещения Украины на празднование Рош ха-Шана. Паломники, которые все же решатся посетить город, обязаны соблюдать все меры безопасности.

По словам Табурця, сейчас район паломничества и прилегающие территории находятся под круглосуточным видеонаблюдением, а правоохоронные органы проводят на постоянной основе контрдиверсионные и антитеррористические мероприятия.

СПРАВКА. Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Празднуют его два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей (сентябрь/октябрь) по еврейскому календарю. 

В 2022 году начинается с вечера 25 сентября и длится до вечера 27-го. Вместе с Йом-Киппуром – среди самых важных еврейских праздников. 

Месяц назад Израиль призвал своих граждан не ехать в Умань и немедленно покинуть Украину. 

26 августа СБУ предупредила паломников-хасидамов о возможных ракетных ударах  и провокаций агентуры РФ во время празднование Рош ха-Шана в Украине. 
liga.net
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