Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.51
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
31 августа 22, 10:09
РФ ночью выпустила три ракеты по Харькову. Две не долетели
Харьков
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В результате ночного обстрела Харькова ранены две женщины.

Россия ночью обстреляла ракетами город Харьков. Глава областной администрации Олег Синегубов заявил, что в результате "прилетов" ранены два человека.

Три ракеты по Харькову запустили около полуночи из Белгорода. Одна из ракет взорвалась на территории России, еще одна – в воздухе над территорией Шевченковского района Харькова.

Последняя ракета попала рядом с учебным заведением в Киевском районе. Повреждены жилые дома и офисные помещения, произошли пожары. Ранения получили две женщины, которым 81 и 71 год.

Часом ранее из ракетной системы залпового огня "Смерч" был обстрелян Новобаварский район. Повреждено дорожное покрытие, выбиты стекла в домах. Пострадавших нет.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что после вчерашнего обстрела на территории Новобаварского и Холодногорского районов осталось много неразорванных кассет от боеприпасов. Мэр призвал жителей города не приближаться к незнакомым предметам.

Под российские обстрелы ночью также попали Никополь и Краматорск.
liga.net
Ещё по теме:
ВСУ сбили ракету РФ, выпущенную в направлении Краматорска
Россия обстреляла Харьков после приезда Зеленского
Над Полтавской областью сбили российскую ракету
Армия РФ с утра нанесла ракетный удар под Днепром
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Крым: В Красногвардейском районе крупный пожар. Видео
noimageМагнітні бурі в вересні: названо найнебезпечніші дати
noimageМиссия МАГАТЭ выехала из Киева в сторону Запорожской АЭС
noimageВ Умани усилят меры безопасности на Рош ха-Шана – ОВА
noimageВ Раде появилось два новых нардепа от фракции Слуга народа
Лента новостей