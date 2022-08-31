Магнітні бурі в вересні: названо найнебезпечніші дати

У вересні Землю накриє декілька магнітних бур різної потужності. Метеозалежним людям ці періоди пережити важко, але є поради, які допоможуть уникнути негативного впливу сонячних спалахів.

Про це повідомили в Meteoagent.

Метеорологи зазначили, що у зв'язку з надмірною активністю Сонця магнітні бурі на Землі відбудуться 3, 4 і 5 вересня з індексом 6 (високий).

Зокрема, у цей період варто бути обережними, адже бурі негативно впливають на стан здоров'я людей.

Також 13 та 16 вересня очікуються середні магнітні бурі. У такий період краще відмовитися від важкої, жирної їжі, алкоголю та енергетичних напоїв.

Варто зауважити, що прогноз сонячних і геомагнітних бур розраховується за допомогою супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світу, тому він дає точні результати.

Як магнітні бурі впливають на організм





- Під час магнітних бур може почати боліти голова й суглоби. З'являються проблеми з тиском, серцем та сном. Також у цей період може проявлятися апатія, агресія, неспокій та страхи.





- У такі дні варто забезпечити собі повноцінний сон та не перевтомлюватися. Необхідно скоротити емоційні та фізичні навантаження, більше відпочивати.