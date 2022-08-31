Магнітні бурі в вересні: названо найнебезпечніші дати

У вересні Землю накриє декілька магнітних бур різної потужності. Метеозалежним людям ці періоди пережити важко, але є поради, які допоможуть уникнути негативного впливу сонячних спалахів.
Про це повідомили в Meteoagent.
Метеорологи зазначили, що у зв'язку з надмірною активністю Сонця магнітні бурі на Землі відбудуться 3, 4 і 5 вересня з індексом 6 (високий).
Зокрема, у цей період варто бути обережними, адже бурі негативно впливають на стан здоров'я людей.
Також 13 та 16 вересня очікуються середні магнітні бурі. У такий період краще відмовитися від важкої, жирної їжі, алкоголю та енергетичних напоїв.
Варто зауважити, що прогноз сонячних і геомагнітних бур розраховується за допомогою супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світу, тому він дає точні результати.
Як магнітні бурі впливають на організм- У зону ризику метеоудару потрапляють вагітні жінки, маленькі діти та люди похилого віку. Найбільша ймовірність впливу стосується людей, які мають проблеми із серцем або судинами.