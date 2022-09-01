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Новости
Украина
31 августа 22, 21:32
СБУ передала в суд дело организаторов госпереворота
Медведчук, Сурков
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СБУ передала в суд дело организаторов переворота в Украине, которые сотрудничали с Медведчуком и российскими спецслужбами

Служба безопасности Украины сообщает, что передала  в суд дело двух политических деятелей, которые готовили государственный переворот в Украине. Они сотрудничали с российскими спецслужбами и подозреваемым в госизмене нардепом Виктором Медведчуком.

Контрразведка СБУ разоблачила фигурантов в начале полномасштабного вторжения России.

По информации следствия, в начале 2019 года они связывались с приемной тогдашнего помощника российского диктатора Владислава Суркова и тесно сотрудничали с политическими структурами Виктора Медведчука в период аннексии Крыма и российского вторжения в Донецкую и Луганскую области.

По данным правоохранителей, в их планы входило создание союзного государства России, Беларуси и Украины. Однако ожидаемого финансирования со стороны Медведчука не было.

Позже, представители спецслужб РФ пообещало обеспечить их средствами для проведения плана "Национального собрания", сообщают в СБУ.

План предполагал отстранение президента и роспуск Парламента и Правительства в Киеве. Стоимость реализации плана составляла $9,7 млн. 

К моменту начала войны фигуранты так и не получили полного объема обещанного финансирования от спецслужб РФ, предположительно, по причине хищение средств, с которым связан ряд громких отставок в российском правительстве и силовых структурах. 

СБУ разоблачила соучастника фигурантов на его попытке завербовать участников с опытом военной службы.

Фигуранты обвиняются в сговоре о насильственном изменении конституционного строя и захвата государственной власти по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются для привлечения к ответственности других причастных лиц, сообщили в СБУ.

Обвинительный акт передан в суд.
liga.net
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