Сергей Рахманин: "Зеленский и Залужный – на своем месте"

"Война доказала, что Зеленский – на своем месте, и что Залужный – на своем месте. И хорошо, что они были на своих местах 24 февраля. И действовали так, как действовали", – говорит LIGA.net Сергей Рахманин, нардеп (Голос), член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне. С начала большой войны с Россией он в постоянном контакте с украинскими военными, регулярно ездит на линию фронта.

Это интервью мы записываем в перерыве между такими поездками. "Я думаю, самый плохой сценарий мы уже прошли", – считает депутат.

Что происходит на херсонском направлении, где ВСУ "пытаются перехватить стратегическую инициативу", почему не стоит слишком надеяться на лендлиз США, удастся ли Украине перезапустить ОПК и каким может быть сценарий победы – Рахманин в интервью LIGA.net.

"НАСТУПЛЕНИЕ НА ХЕРСОН НАЧАЛОСЬ. ЭТО БУДЕТ ТЯЖЕЛО"

– Ситуация на фронте кардинально изменилась. ВСУ начали наступление на юге и прорвали первую линию обороны оккупантов. Что происходит?

– ВСУ перешли в наступление на юге на достаточно широком фронте, на нескольких направлениях. Насколько можно судить, есть намерение охватить группировку российских войск к востоку от Херсона, между реками Ингулец и Днепр, для ее дальнейшего окружения. Ситуация сейчас в динамике, идут достаточно жестокие бои. Насколько наступление окажется эффективным, будет зависеть от того, на какие силы и средства опирается украинская сторона, какие резервы может привлечь для развития успеха.

"Российская группировка в Херсонской области существенно увеличилась. Они туда перебросили огромное количество техники и боеприпасов. Называют цифры от 20 000 до 25 000 военных РФ. Это серьезно".

Еще одна сложность: очень специфический рельеф. Степь, мало зеленки, серьезные водные преграды. Один из населенных пунктов, который удалось отвоевать украинским военным — Сухой Ставок. Наши сломали линию обороны, это успех, который можно закрепить и развить. Но там открытая местность. И это усложняет наступление. Тем более что у противника, к сожалению, серьезное преимущество и в авиации, и в артиллерии.

- В одном из интервью вы сказали, что к концу лета должно определиться, какой характер будет иметь война в дальнейшем – кто перехватит инициативу. Наступление украинской армии – это попытка перехватить инициативу?

- Если наступление будет развиваться, это может привести к захвату стратегической инициативы. В ближайшие дни это станет понятно.

– А что считать успехом?

- Освобождение большой части территории и нанесение существенных потерь врагу.

- Взрывы на военных объектах в Крыму (аэродром в Саках, склады возле Джанкоя) – подготовка к такому перелому?

- Линия фронта от Донецка до Херсона – около 400 км, с учетом рельефа местности – все 500 км. Главный источник снабжения российской группировки на юге – оккупированный Крым. Оттуда идет пополнение, вооружение, боеприпасы. Там расположены, по меньшей мере, пять аэродромов, с которых по территории Украины "работает" российская авиация.

Поражение артскладов, аэродромов – это возможность ломать логистику обеспечения группировки, которая находится на юге и все еще угрожает украинским городам, в первую очередь Запорожью, Кривому Рогу, Никополю, Днепру, Николаеву. Более того, такие шаги заставляют их оттягивать вооружение и боезапасы глубже, чтобы обезопасить от атак.

У нас нет ракетных комплексов и артиллерии, бьющих на такое расстояние — по Крыму. Мы пока не можем там использовать авиацию. Но никто не отменял беспилотники, никто не отменял диверсии.

Я подчеркиваю: официального подтверждения того, что взрывы в Крыму являются последствиями действий ВСУ, нет. Но случаются чудеса.

И украинские силовики не устают удивлять мир.

"ПУТИН ХОЧЕТ ПАУЗУ, НО НЕ ХОЧЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ЛУЗЕРОМ"

– Как в целом изменилась война с 24 февраля, особенно после отступления России из северных областей? Как изменились позиции Украины в этой войне?

– План захватчиков провалился. Они понесли огромные потери, получив несущественные по сравнению с намерениями приобретения.

Да, россияне изменили тактику, сделали работу над ошибками. Но совершенно очевидно всем, что оккупировать Украину им не удастся. Даже если война пойдет по какому-то неблагоприятному для Украины сценарию, о победе для россиян речь больше не идет.

Украина доказала за эти полгода, что она – жизнеспособное государство, что ее армия – боеспособна, а народ – един и настроен на победу.

Очень многое зависит от того, насколько нам удастся полноценно перевести экономику на военные рельсы – окончательно этого еще не произошло; от того, насколько нас будут поддерживать наши партнеры и как быстро они превратятся в полноценных союзников. Но совершенно очевидно, что Украина победит. Вопрос только во времени и цене.

"Цена может быть очень высокой. Времени может понадобиться гораздо больше, чем нам хочется. Но Россия в этой войне выиграть не сможет. Даже теоретически".

– С какими проблемами сталкиваются оккупанты в Украине?

- Россиянам хватает вооружения. У них почти безграничный запас боеприпасов, у них разного железа – от старого до достаточно модерного – много. Они готовились к войне практически со всем миром не одно десятилетие. Сейчас они все это выстреливают по Украине.

Но им не хватает квалифицированных мотивированных кадров. Они вынуждены были снизить требования к тем, кого за счет скрытой мобилизации привлекают в войска. Им не хватает искусных артиллеристов, связистов, у них существенные потери в воздушно-десантных войсках, спецназе, морской пехоте. Ориентировочно они потеряли 20% командиров разного уровня. И им сложно эти потери без мобилизации восстановить. Поэтому у них наступление даже там, где они на какой-то момент перехватывают инициативу, захлебывается.

- Ядерный терроризм России – сначала в Чернобыле, теперь в Запорожской области (миссия МАГАТЭ 31 августа должна добраться на ЗАЭС. – Прим. ред). Что это? Один из способов сдерживания наступления ВСУ или элемент шантажа?

- В первую очередь – элемент давления на западных лидеров. Путин провалился во многих расчетах. ВСУ показали очень высокую боеспособность. Система управления не сломалась. Финансовая система не свалилась. Экономика не уничтожена, несмотря на значительные потери. Украинцы доказали, что они не население, а народ. Да и западные страны, несмотря на нюансы, пока демонстрируют единодушие. Хотя помощь, которую мы получаем, не столь масштабна, как бы нам хотелось, но она увеличивается. Вопреки всему.

Россияне постепенно уже чувствуют потери от войны. Да, западные санкции еще не начали эффективно действовать, но уже в конце этого года Россия начнет ощущать и их последствия. Поэтому Путин пытается повлиять на Запад.

РФ намекает на то, что дальнейшая война может привести к ядерной катастрофе. А ядерная катастрофа зацепит Европу, ее последствия ощутит весь мир. Они давят на Европу, шантажируя ее угрозой ядерного взрыва на ЗАЭС, чтобы те, в свою очередь, давили на Зеленского. Потому что россиянам нужно собраться с силами, выдохнуть, они устали. Путин хочет паузу, чтобы получить передышку, но не хочет выглядеть лузером.

– На кого играет время? Может ли так случиться, что Запад устанет? Особенно ближе к зиме, которой многие в Европе ожидают со страхом?

– Есть распространенная точка зрения, что война на истощение играет только в пользу России. Действительно, у россиян большой запас вооружений и боеприпасов. Западные эксперты считают, что их хватит еще на два года такой войны. И россияне активно этот тезис проталкивают с помощью своих резидентов и агентов влияния в разных странах: если вы не хотите большой войны, давите на Украину, чтобы мы перешли к какому-то перемирию.

Самая большая ошибка, которую мы можем допустить, – это проявить слабость. Любая передышка необходима Путину только для того, чтобы набраться сил и продолжить агрессивную войну. Он не остановится, пока не достигнет своей цели или пока его не остановят.

"Строить сценарии окончания войны – это скорее к мольфарам. Я думаю, самый плохой сценарий мы все-таки прошли. Но плохой сценарий еще возможен. И определенные уступки России на фоне усталости, потерь – это будет не остановка, это будет ловушка, которая приведет к еще большим потерям в будущем".

Поэтому мы нуждаемся в помощи партнеров. Должны превратить их в союзников. Украинские дипломаты, политики, государственное и военное руководство делают для этого, мне кажется, все возможное.

И эти усилия не могут ослабевать. Тогда рано или поздно цена войны с Украиной станет для Путина непомерной, и он будет остановлен.

"ЛЕНДЛИЗ ЗАРАБОТАЕТ С ОСЕНИ. НО..."

- В мае украинцы были на подъеме из-за решения США о лендлизе. Но он до сих пор не заработал, по крайней мере, в том представлении, как его представляли украинцы и как презентовали некоторые политики. Когда заработает?

– У нас путают форму и содержание. Закон о лендлизе – это рамка, позволяющая максимально упрощать механизмы передачи Украине оружия, военной техники, оборудования и остального необходимого для ведения войны.

Эта рамка заработает полноценно с осени. Но говорить о том, что закон о лендлизе вступит в силу, и нас завалят вооружениями – нет, об этом речь не идет. Есть форма – собственно, закон, а есть содержание. Которое формирует политическая воля руководства США: сколько, когда, как и что они готовы нам предоставлять.

Даже без формальных правил лендлиза США могут давать больше оружия, чем сейчас. Это их добрая воля. Они исходят из собственных интересов: геополитических, внутренних, из соображений безопасности. Каждый раз, принимая решение о том или ином виде вооружения, Байден взвешивает за и против. Не приведет ли это к неэффективному использованию оружия. Не подвергает ли он себя лишней критике от оппонентов. Не спровоцирует ли Россию.

Поэтому не столь скорая помощь США связана не с тем, что не заработал лендлиз, а с тем, что Белый дом и Байден считают текущий объем – критически возможным для себя и критически необходимым для нас.

– Что не позволяет Украине получать достаточное количество вооружения?

- Несколько обстоятельств. Первон, объективнон: в подавляющем большинстве стран, которые могут и оказывают нам помощь, – ограниченное количество видов вооружения, в котором мы нуждаемся. У них просто больше нет. Излишек, некритичный для них, они могут передавать. Но этот излишек измеряется десятками, в лучшем случае, сотнями единиц. Не тысячами.

"Очень простая история. По разным оценкам, у россиян было 3400 систем залпового огня перед войной. А теперь берем западных партнеров. Если не ошибаюсь, у Великобритании – 44, у немцев – 41, у французов называли 13-15 таких систем".

Внимание, сравните: 13 единиц и 3400. Даже если они отдадут нам последнее, это в лучшем варианте создаст паритет.

У США больше, но США должны поддерживать боеготовность своих вооруженных сил, особенно на фоне истории с Тайванем и очень непростой ситуации на Ближнем Востоке. И опять же, на Байдена давит внутренняя ситуация.

Есть другая причина. Несмотря ни на что, определенное количество стран не хочет ссориться с Россией, чтобы лишний раз ее не раздражать. Ну и опять же, вспомните ситуацию в Италии, Болгарии, посмотрите на падение рейтинга Шольца: они понимают, что усиленная помощь Украине на фоне ухудшающейся экономической ситуации в собственной стране может существенно усложнить их политическую жизнь. Это только мы мыслим по-другому. Потому что у нас война. Для нас каждый день важен.

– Украина в предыдущие годы заморозила несколько собственных оборонных разработок. Сейчас, во время войны, реально ли завершить наиболее перспективные и переформатировать наш ВПК? Может быть, пусть это звучит как фантастика — построить подземные оборонные заводы? Или это популизм?

– Думаю, мы бы гораздо меньше зависели от помощи партнеров, если бы занимались этим последние восемь лет. Если бы наши опытно-конструкторские работы не продолжались десятилетиями, иногда с нулевым КПД. И будь наши арсеналы должным образом оборудованы и надежно охранялись.

Теперь мы по всему миру за любые деньги ищем снаряды 152 и 122 мм, 120 мм мины. Мы так и не смогли создать производство собственной линейки боеприпасов. Не разработали оперативно-тактический ракетный комплекс. Не внедрили автоматическую систему управления войсками. Не успели полноценно запустить современный механизм оборонных закупок.

Я бы не согласился с утверждением, что какие-то оборонные разработки сознательно замораживались или какие-то программы останавливались из-за полного отсутствия финансирования. Я бы сказал, что деньги, которые направлялись на оборонку, использовались недостаточно эффективно. И из-за неуклюжести производителей, и из-за недостаточно эффективного контроля со стороны исполнительной власти. После войны будет время и необходимость разбираться, где была зрада, где – коррупция, а где – банальное разгильдяйство.

К сожалению, мы постепенно увеличиваем зависимость от западных партнеров. Вынуждены соглашаться на так называемый "зоопарк" – брать разные типы вооружений, требующих разного обслуживания, разной эксплуатации, отдельного обучения расчетов и экипажей.

– Сможем ли мы сейчас перенастроить свой оборонный комплекс?

– Это будет сделать крайне тяжело. Чтобы не было ни у кого никаких иллюзий. На карте Украины нет ни одной безопасной точки. Российские ракеты способны долететь куда угодно. Иногда метко, иногда нет, иногда мы их сбиваем, иногда взрываются в воздухе. Иногда, к сожалению, они поражают наши объекты. Среди них заводы ОПК. По некоторым прилетало неоднократно.

"Из того, что я знаю, не раскрывая карт – украинская исполнительная власть делает определенные шаги к тому, чтобы сделать либо релокацию, либо параллельные площадки в других местах. Но риск того, что и они будут обстреляны Россией на новых местах, достаточно высок"

Плюс не забывайте, сейчас мы тратим на оборону минимум половину поступлений в бюджет. Выделить деньги для развития, модернизации, производства будет очень сложно. Я уж не говорю о том, что не хватает оборудования. Очень надеюсь, что лендлиз будет предоставлять не только оружие, но и прессы, станки, критические материалы. Пока партнеры с этим не торопятся.

Отдельная "благодарность" человеку по фамилии Таран, который по неизвестным мне причинам оказался в должности министра обороны (2020-2021) и которого по неизвестным причинам критически долго не увольняли. Этот человек, по моему глубокому убеждению, нанес нашей обороноспособности не меньше вреда, чем вражеские агенты.

- Залужный-Зеленский: все ли в порядке в военно-политическом руководстве? СМИ писали о конфликте между Офисом президента и Генштабом, была даже информация о возможной ротации Залужного. Зеленский опроверг, но он и Баканова опровергал.

– Я не знаком с кулуарными нюансами. Моя собственная и глубоко субъективная точка зрения такова: война доказала, что Зеленский на своем месте и что Залужный на своем месте. И хорошо, что они были на своих местах 24 февраля и действовали так, как действовали.

И было бы очень неверно, если бы соответствие Залужного его должности сейчас ставили под сомнение. Объективных причин говорить о его замене нет. И искренне верю, что этого не произойдет. Надеюсь, что трения, – которые, безусловно, существуют между должностными лицами, тем более во время войны они неизбежны, – не скажутся на эффективной работе Вооруженных Сил.