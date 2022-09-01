Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.55
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
1 сентября 22, 00:06
Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС 1 сентября – ГУР
Миссия МАГАТЭ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Эксперты миссии МАГАТЭ должна прибыть на Запорожскую АЭС 1 сентября, несмотря на попытки оккупантов блокировать миссию – ГУР.

Эксперты миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) должны прибыть на Запорожскую АЭС 1 сентября, несмотря на попытки оккупантов блокировать миссию. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным разведки, миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС 1 сентября, чтобы оценки ситуации на станции и установить там постоянное представительство.

Разведка сообщает, что сейчас согласуется маршрут обхода станции, чтобы эксперты  МАГАТЭ посетили объекты ЗАЭС, которые пострадали в результате обстрелов российских военных.

ГУР отмечает, что в настоящее время оккупационная администрация Энергодара и оккупантов на ЗАЭС препятствуют прибытию представителей МАГАТЭ на станцию.

"В частности, не прекращаются провокативные обстрелы как самой станции, так и возможных маршрутов прибытия представителей МАГАТЭ", – отмечают в ГУР.

По данным разведки, сотрудники ЗАЭС подвергаются репрессиям со стороны оккупантов.

"Часть работников, которых оккупанты считают недостаточно "благонадежными", исчезли. Их судьба и текущее местонахождение неизвестны", – сообщают в ГУР.

Сотрудники станции, которые согласились на сотрудничество с оккупантами, вместе с подготовленной массовкой должны создать у экспертов миссии впечатление полной поддержки местными жителями действий оккупантов.

"Сейчас с ними работают российские технологи по отработке сценария и созданию необходимой для кремля "картинки"", – отмечают в разведке.

В ГУР напомнили, что миссия МАГАТЭ  должна выяснить все обстоятельства, которые привели к возникновению опасной ситуации на станции  и создать постоянное представительство организации на ЗАЭС.

"Территория станции должна быть немедленно демилитаризована. После чего будет создана 10-километровая зона безопасности и защищен транспортный коридор, которым в ЗАЭС будут доставляться необходимое оборудование и специалисты", – сообщили в ГУР.

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории возле площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия отключила ЗАЭС от последней высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы. 

30 августа миссия МАГАТЭ прибыла в Киев. Делегацию из 14 представителей возглавил председатель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. 

31 августа миссия отправилась в ЗАЭС. Инспекция должна длиться четыре дня – с 31 августа по 3 сентября. 31 августа миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье. 


liga.net
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сергей Рахманин: "Зеленский и Залужный – на своем месте"
noimageХерсон. Военные РФ и сотрудники ФСБ устроили перестрелку
noimageСБУ передала в суд дело организаторов госпереворота
noimageСША готовят новую военную помощь Украине – Белый дом
noimageКрым: В Красногвардейском районе крупный пожар. Видео
Лента новостей