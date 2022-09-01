Россияне обстреливают Энергодар и маршрут миссии МАГАТЭ

Армия России обстреливает оккупированный Энергодар и маршрут пути миссии МАГАТЭ, которая должна прибыть на Запорожскую АЭС. Об этом сообщают мэр Энергодара в экзиле Дмитрий Орлов и глава Запорожской ОВА Александр Старух.

С 05:00 утра не прекращаются минометные обстрелы Энергодара, слышны автоматные очереди, есть попадания в гражданские объекты и пострадавшие, сообщил Орлов. Оккупанты также бьют снарядами, а над городом летают вертолеты.

По его словам, оккупанты, которые сами же обстреливают Энергодар, сообщили о погибших. Поступает информация о попадании в дома на улице Центральной, Воинов-Интеранционалистов, Курчатова и частные дома в пригороде.

Россияне также ведут артобстрел заранее согласованного маршрута миссии МАГАТЭ из Запорожья на ЗАЭС, пишет Старух. По его словам, миссия не может продолжить движение по соображениям безопасности.

Старух требует от РФ прекратить провокации и дать доступ миссии МАГАТЭ к АЭС.

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