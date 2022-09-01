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Новости
Украина
1 сентября 22, 09:20
Данилов о "безупречной" работе разведки. ВИДЕО
Данилов
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Данилов﻿ сообщил, что украинская разведка знала все о подразделениях так называемых "кадыровцев" еще за полтора месяца до начала войны

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что украинская разведка знала все о подразделениях так называемых "кадыровцев" еще за полтора месяца до начала войны. Об этом он сообщил в интервью 1+1, отвечая на вопрос о том, как работала украинская разведка до начала вторжения России в Украину.

По его словам, военная разведка Украины работает "безупречно" и до начала войны России против Украины располагала информацией, которой не было у западных партнеров.

"У нас есть одна закрытая разведка, которая проделывала феноменальную работу. Пройдет время и мы сможем об этом рассказывать. Но, чтобы вы понимали, мы вели подразделения Кадырова еще за полтора месяца до войны", – сообщил Данилов.

Данилов уточнил, что украинская разведка ежедневно знала, что происходит у "кадыровцев" и располагала видео- и аудиоподтверждением информации о них.

"Мы знали, о чем говорит непосредственно Кадыров со своими подразделениями, принимавшими участие в подготовке к полномасштабному вторжению в Украину", – добавил Данилов. 
liga.net
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