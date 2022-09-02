Гросси уехал с ЗАЭС, на станции остаются 5 экспертов МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уехал с Запорожской АЭС, но на станции остаются пять участников миссии. Об этом сообщил Энергоатом в Telegram.

Компания сообщает, что по состоянию на 18:00 генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС вместе с основной частью миссии.

На ЗАЭС остались пять экспертов МАГАТЭ, которые занимаются разгрузкой привезенное оборудования и продолжат работу на станции. Планируется, что они останутся на ЗАЭС до 3 сентября.



