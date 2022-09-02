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Украина
1 сентября 22, 21:17
Гросси уехал с ЗАЭС, на станции остаются 5 экспертов МАГАТЭ
миссия МАГАТЭ
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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уехал с Запорожской АЭС, но на станции остаются пять участников миссии

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уехал с Запорожской АЭС, но на станции остаются пять участников миссии. Об этом сообщил Энергоатом в Telegram.

Компания сообщает, что по состоянию на 18:00 генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС вместе с основной частью миссии.

На ЗАЭС остались пять экспертов МАГАТЭ, которые занимаются разгрузкой привезенное оборудования и продолжат работу на станции. Планируется, что они останутся на ЗАЭС до 3 сентября.



СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 
5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия  отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы. 

30 августа миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, а 1 сентября добралась до Запорожской АЭС. Делегацию из 14 экспертов возглавил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.  

Сегодня утром армия РФ обстреляла Энергодар и маршрут миссии. Члены делегации МАГАТЭ не могли ехать из соображений безопасности, заявляли местные власти. По данным украинской разведки, обстрелы – часть плана РФ к прибытию миссии МАГАТЭ, чтобы создать нужную для Кремля картинку.
liga.net
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