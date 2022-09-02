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Новости
Украина
1 сентября 22, 21:23
Сотрудница ЗАЭС анонимно рассказала CNN о работе в оккупации
Запорожская АЭС
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Неназванная сотрудница Запорожской атомной электростанции рассказала об условиях работы энергетиков в условиях российской оккупации

Об этом сообщает канал CNN.

По словам сотрудницы Запорожской АЭС, она чувствует себя заложницей, а условия работы на станции очень напряженные из-за агрессивного поведения российских оккупантов. 

Она отметила, что можно попасть в подвал, если "не так посмотреть" на российского солдата. Оккупанты обыскивают сотрудников станции каждый день, чтобы они не могли проносить на работу телефоны, флешки или карты памяти.

Работница АЭС осталась дома во время визита миссии МАГАТЭ, так как была напугана постоянными обстрелами россиян. Она не уверена, что МАГАТЭ получит полную картину происходящего на станции, но надеется, что эксперты увидят всех российских солдат, их технику и ущерб, который нанесли обстрелы оккупантов. 

СПРАВКА. 4 марта 2022 года оккупанты захватили Энергодар и ЗАЭС рядом с городом. Это самая большая по размерам АЭС в Европе и третья – в мире. 5 августа Россия устроила артиллерийские обстрелы территории у площадки ЗАЭС. В результате трех зафиксированных попаданий повреждена высоковольтная линия выдачи электрической мощности ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Днем 25 августа Россия  отключила ЗАЭС от последней целой высоковольтной линии. 

Зеленский заявил, что ЗАЭС была в шаге от катастрофы.  

30 августа миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, а 1 сентября добралась до Запорожской АЭС. Делегацию из 14 экспертов возглавил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. 


Сегодня утром армия РФ обстреляла Энергодар и маршрут миссии. Члены делегации МАГАТЭ не могли ехать из соображений безопасности, заявляли местные власти. По данным украинской разведки, обстрелы – часть плана РФ к прибытию миссии МАГАТЭ, чтобы создать нужную для Кремля картинку. Вечером 1 сентября глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уехал с Запорожской АЭС, но на станции остаются пять участников миссии.
liga.net
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