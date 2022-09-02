Матвиенко:"У РФ хватит ресурсов для победы". Данилов ответил

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов ответил на заявление спикера Совета федерации РФ Валентины Матвиенко о том, что у России "хватит ресурсов для победы" над Украиной. Об этом он написал в Twitter.
По его словам, Матвиенко стоит помнить, что России должно хватить только одного ресурса — на выплаты репараций и контрибуции, а также на массовые захоронения своих военных и на справедливость приговора в Гаагском трибунале.
Он назвал ее "рабой, подножкой, грязью Москвы, человеком без чести, которого прокляла родина".
Ранее Матвиенко сказала, что у России якобы хватит ресурсов для победы в полномасштабной войне против Украины.
"Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы – ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных", — заявила она.По мнению Данилова, только полная нейтрализация российской агрессии будет означать победу в этой войне.
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