Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
36.57
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
1 сентября 22, 22:09
Матвиенко:"У РФ хватит ресурсов для победы". Данилов ответил
Алексей Данилов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Данилов ответил на заявление спикера Совета федерации РФ Валентины Матвиенко о том, что у России "хватит ресурсов для победы" над Украиной

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов ответил на заявление спикера Совета федерации РФ Валентины Матвиенко о том, что у России "хватит ресурсов для победы" над Украиной. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, Матвиенко стоит помнить, что России должно хватить только одного ресурса — на выплаты репараций и контрибуции, а также на массовые захоронения своих военных и на справедливость приговора в Гаагском трибунале.

Он назвал ее "рабой, подножкой, грязью Москвы, человеком без чести, которого прокляла родина". 

Ранее Матвиенко сказала, что у России якобы хватит ресурсов для победы в полномасштабной войне против Украины. 

"Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы ­– ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных", — заявила она.

По мнению Данилова, только полная нейтрализация российской агрессии будет означать победу в этой войне.

Он заявил, что граждане России начинают сомневаться в правильности войны с Украиной. Об этом свидетельствует закрытая социология. 

Ранее секретарь СНБО отметил, что россияне ведут информационную кампанию против президента Владимира Зеленского.
liga.net
Ещё по теме:
Данилов:Если Украина не остановит Путина, он пойдет на Литву
Данилов об исчезновении Шойгу
Данилов обещал обнародовать реестр коллаборантов
Данилов: РФ развалится еще при нашей жизни
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский: от МАГАТЭ не было призывов демилитаризовать ЗАЭС
noimageСотрудница ЗАЭС анонимно рассказала CNN о работе в оккупации
noimageГросси уехал с ЗАЭС, на станции остаются 5 экспертов МАГАТЭ
noimageДанилов о "безупречной" работе разведки. ВИДЕО
noimageРоссияне обстреливают Энергодар и маршрут миссии МАГАТЭ
Лента новостей