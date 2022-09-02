Матвиенко:"У РФ хватит ресурсов для победы". Данилов ответил

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов ответил на заявление спикера Совета федерации РФ Валентины Матвиенко о том, что у России "хватит ресурсов для победы" над Украиной. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, Матвиенко стоит помнить, что России должно хватить только одного ресурса — на выплаты репараций и контрибуции, а также на массовые захоронения своих военных и на справедливость приговора в Гаагском трибунале.

Он назвал ее "рабой, подножкой, грязью Москвы, человеком без чести, которого прокляла родина".

Ранее Матвиенко сказала, что у России якобы хватит ресурсов для победы в полномасштабной войне против Украины.

"Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы ­– ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных", — заявила она.





Он заявил, что граждане России начинают сомневаться в правильности войны с Украиной. Об этом свидетельствует закрытая социология.





Ранее секретарь СНБО отметил, что россияне ведут информационную кампанию против президента Владимира Зеленского.