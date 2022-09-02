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Новости
Украина
1 сентября 22, 22:44
Зеленский: от МАГАТЭ не было призывов демилитаризовать ЗАЭС
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский заявил, что МАГАТЭ не призвало к демилитаризации Запорожской АЭС, хотя это было основным предметом договоренностей

Президент Владимир Зеленский заявил, что МАГАТЭ не призвало к демилитаризации Запорожской атомной электростанции, хотя это было основным предметом договоренностей. Об этом он сказал в свежем видеообращении.

По его словам, Украина сделала все, чтобы поездка миссии МАГАТЭ на захваченную россиянами Запорожскую АЭС состоялась, однако оккупанты пытаются превратить инспекцию на "бессмысленную экскурсию по станции". 

Он отметил, что во время встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Киеве, они договорились о том, что миссию будут сопровождать украинские журналисты и представители международных СМИ. 

"К сожалению, этого не сделано. Хотя обещано. К сожалению, оккупанты не пустили журналистов, но организовали массовку своих пропагандистов. К сожалению, представители МАГАТЭ не защитили представителей независимых СМИ", — сказал президент. 

Зеленский выразил надежду на объективные выводы миссии МАГАТЭ после визита на станцию и заявил, что главной задачей является ее полная демилитаризация. 

"Именно это — цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали ответных призывов от МАГАТЭ. Хотя и говорили об этом с господином Гросси на нашей встрече в Киеве. Это был ключевой пункт наших договоренностей: демилитаризация и полный контроль со стороны наших атомщиков", — резюмировал он.


30 августа миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, а 1 сентября добралась до Запорожской АЭС. Делегацию из 14 экспертов возглавил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. 


Утром 1 сентября армия РФ обстреляла Энергодар и маршрут миссии. По данным украинской разведки, обстрелы – часть плана РФ к прибытию миссии МАГАТЭ, чтобы создать нужную для Кремля картинку. Сотрудница ЗАЭС рассказала CNN о работе энергетиков в условиях российской оккупации.


liga.net
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