В Крыму заметили колонну российской техники – видео

На трассе Таврида во временно оккупированном Крыму заметили большую колонну техники. Об этом сообщают Крым.Реалии очевидцы.
Колонну заметили 1 сентября межу селом Фонтан и поворотом на поселок Ленино. Она двигалась от Керченского моста в сторону Украины, говорится в материале.
По словам очевидцев, она состояла в основном из грузовых автомобилей – преимущественно УРАЛы. Колонну сопровождали автомобили ГАИ с маячками.По оценке британской разведки, ВСУ местами отодвинули линию фронта на юге. ВСУ не сообщают детали наступления на юге: 1 сентября там заявили, что ведут позиционные бои и попросили не называть освобожденные поселки.