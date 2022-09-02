В Крыму заметили колонну российской техники – видео

На трассе Таврида во временно оккупированном Крыму заметили большую колонну техники. Об этом сообщают Крым.Реалии очевидцы.

Колонну заметили 1 сентября межу селом Фонтан и поворотом на поселок Ленино. Она двигалась от Керченского моста в сторону Украины, говорится в материале.

По словам очевидцев, она состояла в основном из грузовых автомобилей – преимущественно УРАЛы. Колонну сопровождали автомобили ГАИ с маячками.