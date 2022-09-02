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Новости
Украина
2 сентября 22, 09:41
В Крыму заметили колонну российской техники – видео
УРАЛы
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В Крыму заметили колонну военной техники армии России, которая едет в сторону Украины.

На трассе Таврида во временно оккупированном Крыму заметили большую колонну техники. Об этом сообщают Крым.Реалии очевидцы.

Колонну заметили 1 сентября межу селом Фонтан и поворотом на поселок Ленино. Она двигалась от Керченского моста в сторону Украины, говорится в материале.

По словам очевидцев, она состояла в основном из грузовых автомобилей – преимущественно УРАЛы. Колонну сопровождали автомобили ГАИ с маячками.

По оценке британской разведки, ВСУ местами отодвинули линию фронта на юге. ВСУ не сообщают детали наступления на юге: 1 сентября там заявили, что ведут позиционные бои и попросили не называть освобожденные поселки.
liga.net
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