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Новости
Украина
2 сентября 22, 15:26
СБУ в Харьковской области обвиняет двоих в работе на РФ
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СБУ задержало двух подозреваемых в работе на Россию, по данным спецслужб, они "сливали" оккупантам позиции ВСУ в Харьковской области

Служба безопасности Украины сообщает, что задержала двух граждан Украины по подозрению в том, что они "сливали" оккупантам данные о позициях ВСУ в Харьковской области.

По данным спецслужб, местные жители пошли на сотрудничество с россиянами "по идеологическим соображениям". Одной из их основных задач, по мнению следствия, было получение паролей, которые используются на украинских блокпостах.

Женщина, пользуясь знакомствами, собирала и передавала врагу информацию о местах дислокации и маршрутах подразделений и техники ВСУ. 

Мужчина, в свою очередь, работал на предприятии энергоснабжения и благодаря этому попадал в места дислокации военных частей.

СБУ сообщает, что в ходе обысков у подозреваемых найдены средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Задержанным объявлено о подозрении по статьям о государственной измене. Для них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Напомним, 1 сентября СБУ и Офис генпрокурора заявили о задержании "агента ФСБ РФ", который разведывал украинские пограничные укрепления в Сумской области.
liga.net
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